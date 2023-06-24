 

“Готова взяться”: Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол

24.06.2023, 5:45, Новости дня
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Кто бы мог подумать несколько лет назад о том, что Ольга Бузова к миру спорта будет иметь даже больше отношения, чем ее бывший муж Дмитрий Тарасов. Она регулярно пересекается с людьми, связанными с этой сферой, а сегодня и вовсе представила общественности нового футболиста.

Им оказался Артур Мело – бразильский полузащитник, выступавший ранее за “Ювентус”, а теперь входящий в “Ливерпуль”. Для тех, кто регулярно смотрит футбол, Мело – настоящая легенда. Однако же для студенток и домохозяек, которые, скорее всего, составляют большую долю подписчиков Ольги, спортсмен – лицо совершенно незнакомое и, оттого, новое.

Не преминула возможностью Ольга Бузова и сообщить о своих грандиозных планах: обзавелась контактами полузащитника для того, чтобы в любой момент начать уговаривать его примкнуть к сборной России по футболу. Якобы это приобретение должно кардинально улучшить ситуацию и помочь Родине стать сильнее.

“Готова взяться за российский футбол, и поднять его с колен”, – уверенно заявила Ольги.

Встретила она его неподалеку от Кейптауна – города на самом южном краю Африки. Так что подписчики телеведущей угадали план перемещений звезды после того, как в своем блоге Ольга Бузова сообщила о длительном отъезде из России.


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