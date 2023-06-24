 

Мнение: Спаситель?

24.06.2023, 5:10, Разное
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Экстренное обращение генерала Суровикина к бойцам «ЧВК Вагнер»: «Мы одной крови. Я призываю вас остановиться»

«Я только что по приказу руководства Министерства обороны прибыл с переднего края, с передовой. Где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу (…) насмерть с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях.

Я обращаюсь к руководству командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риск, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. (…) Я призываю остановиться.

Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. (…) Тяжелое для страны время. Пока не поздно нужно (…) подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их пункты постоянной дислокации (…).

Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации».

отсюда

Генерал Суровикин –  будущий министр обороны и спаситель от пригожинской орды?

Источник: Ирек Муртазин


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