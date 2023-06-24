Мнение: Восстание Пригожина

Степень дебилизма в российском «правящем слое» начинает уже буквально зашкаливать. Вот – в ночь на субботу начался шухер с ЧВК Вагнер. Легко восстановить в голове цепочку предшествующих событий. На Стриме я уже сказал, что ключевым из них оказалась, скорее всего, встреча Путина с военкорами, по ходу которой Путина спросили, как он относится к демаршу Пригожина, отказавшегося от имени всего своего «Вагнера» подписывать контракт с Минобороны – а Путин ответил, что контракты, безусловно, надо подписывать. Фактически в этот момент Путин публично отрекся от своего «повара» – и тут, видимо, Пригожин понял, что его дни на свободе (или вообще – на этой земле) сочтены.

Но идти обреченно на плаху Пригожин явно не захотел – и потому решил поднимать ставки дальше. Его пятничное «обращение» через Телеграм, в котором он уже просто в открытую обвинил «военно-политическое руководство» не просто в провалах на фронте, а и вовсе – в том, что оно «неправильно» затеяло СВО – означало, что он пошел ва-банк. Ведь по сути, это было обвинение уже не только Шойгу, но и напрямую Путина.

А к вечеру того же дня наступила кульминация: Шойгу, похоже, прибыл в Ростов, чтобы разоружать Вагнер и арестовывать Пригожина – а Пригожин решил пойти «в ответку».

Каков теперь расклад? На первый взгляд, никаких шансов у Пригожина нет. У него – максимум две дивизии (на старые деньги), а против него – вся росармия; сдача – вопрос нескольких дней, если не часов. Но это – только на первый взгляд. Если взглянуть пошире, мы увидим, что вся катавасия происходит, между прочим, на фоне украинского контрнаступа на довольно широком фронте, с участием пресловутых «Леопардов» и Абрамсов.

Будь я склонен к пафосу, я бы сказал, что военный мятеж в тылу прямо во время вражеского наступления – это «удар в спину»; но я к пафосу не склонен, поэтому я только покручу пальцем у виска. В конце концов, а на что, собственно, рассчитывали чиновные идиоты, нанимая зеков во главе с уголовником к себе в качестве этакой «гвардии» во время, как они это сами называли, «войны со всем агрессивным блоком НАТО»? К чему стремились – то и получили. Пригожин ведет себя – если понимать, кто это такой – совершенно естественно и органично.

То есть, если учитывать весь контекст, вопрос «кто победит» даже не стоит. Конечно, Пригожин – у него сейчас все козыри на руках. Воевать с десятками тысяч обстрелянных и вооруженных до зубов «вагнеровцев» у Путина просто некому. Т.е. Шойгу, очевидно, придется отдать. И все остальное, что Пригожин попросит.

Ну а что будет дальше – будем посмотреть. В любом случае – вечер определенно перестает быть томным.

Другое дело, что даже поражение путинцев в этой внезапной заварухе ничего хорошего не обещает: если красные проиграют черным, то есть гебисты блатным – это будет, скорее всего, означать приход полного хаоса; “запирайте етажи, нынче будут грабежи”. Интеллигенты, которые прямо в данный момент раскатывают губу по поводу “краха ненавистного Путина”, могут уже прямо сейчас начинать ее срочно закатывать обратно.

Впрочем, история нам ясно показывает, что разъяснять что-либо отечественным интелям в принципе бесполезно, они будут радоваться краху кровавого режима прямо до тех пор, пока их самих не прирежут.