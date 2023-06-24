Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК “Витязь”

В пятницу, 23 июня, стало известно о трагической смерти воспитанника хоккейного клуба “Витязь” Георгия Савина. Его не стало на 22-м году жизни.

Молодой хоккеист погиб после падения из окна 18 этажа, уточняет RT. Информацию о смерти нападающего уже подтвердили в ХК “Витязь”. В позапрошлом сезоне Георгий Савин провел за родной клуб КХЛ 13 матчей.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за “Рязань-ВДВ”. Клуб предоставил ему квартиру. Спортсмен проживал в ней вместе с девушкой, сообщает телеканал “360”.

По данным ОСН, квартира воспитанника ХК “Витязь” Георгия Савина находилась в Олимпийском городке Рязани.