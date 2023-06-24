 

Рупор кремлевской пропаганды: Автоколонна для фронта

24.06.2023, 3:40, Разное
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В рамках сбора организованного моим каналом (https://t.me/boris_rozhin), а также каналами Чингиса Дамбиева (https://t.me/ChDambiev) и Александра Гармаева (https://t.me/garmaev_alexander), собрана автоколонна для отправки на фронт. Сегодня выдвинулась в зону СВО. Все машины дооснащены и покрашены. Внутри будет также небольшой груз разных ништяков.

Всего выехало 5 внедорожников и 1 "Буханка". 6-й внедорожник еще в пути. Поедет отдельно.
Машины будут переданы в распоряжение разведки на Южном направлении. После того, как машины будут вручены на фронте, данный проект завершится и начнем собирать на следующую автоколонну.
Всем читателям и каналам, которые помогали со сбором, спасибо. Приятно видеть результаты работы, которую мы проделали весной. Так сказать тряхнул стариной.

Источник: Colonel Cassad


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