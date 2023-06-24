 

Мнение: О круто заваренной каше… Повар, поддай жару?

24.06.2023, 3:35, Разное
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И хотя многое в жизни высших эшелонов — совсем не то, чем кажется снизу, в этот раз оно, похоже, именно то, чем кажется. Слишком сложно и для «инсценировки для противника», и для «фейка» противоположной стороны. Хотя она и старается по-максимуму эту историю раскрутить.

Но в целом, по-видимому, лучше всего подходит классический утиный тест и старый добрый принцип, согласно которому когда некое событие может объясняться либо тайным заговором, либо обыкновенной глупостью, предпочтение следует отдавать последней. Из этого и будем исходить.

Канва событий в целом уже ясна, новости обновляются ежеминутно и даже «1-й канал», как сообщают в Телеграме, не остался в стороне. Вроде бы раньше всякого рода внутренние «тёрки» медийно так не раскручивались. То есть, для «инсценировки» — слишком громко.

Опять же, записи сообщений с мест показывают некоторую растерянность спикеров. А поступающая информация из других мест свидетельствует, что на той стороне только этого и ждали.

Каша заваривается во всех смыслах крутая.

Кто расхлёбывать будет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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