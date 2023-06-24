 

Гибель батискафа “Титан”: что связывало экспедицию с пассажирами “Титаника”

24.06.2023, 3:05, Новости дня
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В ночь с 14 на 15 апреля
1912 года случилась одна из самых известных катастроф в истории человечества. В атлантическом океане затонул британский пассажирский пароход “Титаник”. За сто с лишним лет эту трагедию хорошо изучили, по ней сняли множество фильмов.

Самая известная картина о гибели трансатлантического лайнера – оскароносная лента Джеймса Кэмерона “Титаник”. В фильме особенно ярко представлены последние часы парохода, многие эпизоды сняты по мотивам реальной истории.

К примеру, в финале фильма “Титаник” можно увидеть сцену, как пожилая пара обнимается на кровати, пока их каюту заполняет вода. Прототипами актеров стали погибшие пассажиры первого класса, магнат розничной торговли Исидор Штраус и его супруга Ида.

И кто бы мог подумать, что через сто с лишним лет их правнучка Венди Раш будет работать в руководстве компании OceanGate, которой принадлежал батискаф “Титан”, отправившийся к обломкам британского лайнера?

Более того, за штурвалом (точнее за игровым джойстиком) экспедиционной субмарины находился муж родственницы утонувших пассажиров “Титаника” -Стоктон Раш. О трагической связи поколений узнала американская газета The New York Times.

Увы, но гибель батискафа “Титан” уже состоявшийся факт. Береговая охрана США обнаружила некоторые обломки подводной лодки, уточняет Царьград. По одной из версий, судно развалилось на две части, отмечает “Радио 1”.

Напомним, экспедиционный глубоководный аппарат перестал выходить на связь в минувшее воскресенье, 18 июня, а уже в четверг, 22 июня, на нем должен был закончиться запас кислорода. Однако, по данным телеканала “360” существует версия, что батискаф “Титан” взорвался, не выдержав давления воды.


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