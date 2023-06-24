 

Молодая жена Цекало показала откровенный снимок

24.06.2023, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько лет назад в жизни Александра Цекало произошли серьезные перемены. В 2018 году актер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Для общественности это стало настоящим шоком, ведь супруги были вместе около 10 лет и воспитывали двоих детей. Однако еще больше публика удивилась, когда артист женился в четвертый раз. Его новой женой стала молодая художница Дарина Эрвин.

Многие предполагали, что новый брак Цекало окажется скоротечным. Однако 62-летний актер, судя по всему, не планирует расставаться с 32-летней возлюбленной. Сейчас пара живет за границей и наслаждается семейной жизнью. Российским поклонникам Александр о себе практически не напоминает. Фанатам только и остается, что следить за социальными сетями его избранницы в ожидании новых совместных снимков.

К сожалению публики, благоверного модель в своем блоге практически не показывает. Вместо трогательных семейных фото в соцсетях Эрвин регулярно мелькают откровенные кадры с участием ее самой. Накануне супруга Цекало в очередной раз показала подписчикам пышные формы. Сначала художница предстала перед поклонниками в открытом шелковом халате, а затем запечатлела себя во время приема солнечных ванн.

На фото жена Цекало отдыхает на лежаке без верха купальника. Разумеется, ничего лишнего в кадр не попало. Модель лежала животом вниз, поэтому все самое сокровенное оказалось прикрыто полотенцем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Гибель батискафа “Титан”: что связывало экспедицию с пассажирами “Титаника”

24.06 / “Гештальт закрыт”: муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной

24.06 / С начала года комнаты подорожали на 4%

24.06 / Hill – COVID-19 отбросил успеваемость американских школьников на уровень семидесятых

24.06 / 5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

24.06 / Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк

23.06 / Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник

23.06 / В Новой Москве откроют две новые детско-взрослые поликлиники

23.06 / В России начинается мятеж? – Пригожин объявил войну Шойгу… или Шойгу – Пригожину?

23.06 / Джеймс Кэмерон – что «Титан» погиб, было понятно ещё в понедельник — жаль, я не забил тревогу раньше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика