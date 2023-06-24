 

Рупор кремлевской пропаганды: Китайский порох

24.06.2023, 2:25, Разное
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Китайский порох

США обвинили одну из китайских компаний в поставках в Россию крупных партий пороха (с некоторых пор в следствие "оптимизации" количество пороховых заводов в стране стало недостаточным), который якобы поставлялся на одно из оборонных предприятий нашего ВПК в Барнауле (Барнаульский патронный завод). Согласно заявлению американцев, поставленного пороха было достаточно для производства 80 000 000 патронов.
Отгрузка происходила через иранских товарищей.

Что хотелось бы отметить по поводу этих обвинений.

1. Это только 1 компания. Для понимания возможностей Китая.
2. То, что Иран активно поставляет военную продукцию в РФ не является секретом.
3. То, что Китай использует третью страну для поставок, также не является большим секретом.
4. На официальном уровне никто ничего признавать не будет и американцев пошлют лесом, тем более, что китайский поставщик и так уже под санкциями, а денежные операции явно идут не в долларах США – спасибо дедолларизации.
5. И вообще, кому какое дело, кому Китай поставляет порох. 😀 В любом случае, китайским товарищам спасибо за оказываемую помощь и содействие.

PS. В стране необходимо построить как минимум 2-3 новых пороховых завода.

https://t.me/boris_rozhin/89978

Источник: Colonel Cassad


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