 

“Гештальт закрыт”: муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной

24.06.2023, 1:50, Новости дня
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Пока одна из участниц группы “Тату” Юлия Волкова вела активную социальную жизнь, ее коллега Лена Катина затаилась и не рассказывала ничего о личной жизни. Поэтому для поклонников певицы настоящим шоком стало то, что “рыженькая из Тату” не только развелась, но и ждет второго ребенка от своего нового мужа.

Им стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов, который ранее уже общался с публикой на тему предстоящего отцовства, которое невероятно его нервирует. Теперь же мужчина рассказал в интервью о том, как сильно его изменили их отношения. И, как оказалось, кардинально.

Дмитрий Спиридонов рос не с отцом, но с отчимом, из-за которого детство мальчика оказалось полно лишь негативных эмоций. Будущий муж Лены Катиной настолько сильно впитал в себя морализаторство мужчины, что, даже повзрослев, считал, что “баба с прицепом” – ответственность, которой надо любыми силами избежать.

И он старался, признается, изо всех сил: отталкивал Катину, ссылаясь на необходимость становиться отцом ее сыну, с головой погружался в работу, страдал и замыкался из-за своего онкологического заболевания. Делал, в общем, все, чтобы Лена “послала” его куда-подальше и преуспел в этом.

“Все, ты меня послала, гештальт закрыт”, – признался супруг Лены Катиной, вспомнив, как освободился от обуявших его страхов.

Ну а следом за этим Лена успокоила своего возлюбленного: родители у ее маленького сына уже есть, не хватает ему взрослого и верного друга, которым и может стать Дмитрий Спиридонов. Ну а для того, чтобы было кого воспитывать – она подарит ему дочь, их общую.

И, к слову, это обещание должно будет заставить пару отправиться в роддом во второй раз, ведь сейчас Лена Катина должна вот-вот родить мальчика. Ему уже и имя придумали – Демьян.


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