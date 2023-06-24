“Не хочу, чтобы обо мне лишний раз говорили”: певица Зара о рейтингах и популярности, двух разводах и слишком правильном образе

Певица Зара, пожалуй, одна из немногих в шоу бизнесе, которая ни разу за свою карьеру не попадала в пикантные, скандальные ситуации, так, чтобы вся страна обсуждала ее персону. Идеальная репутация, великолепный голос, трогательные песни – вот все, что нужно певице для комфортного существования на сцене.

Творческий образ

Заре часто говорят о ее образе “хорошей девочки” не только на экране, но и в жизни. Она не сопротивляется и даже радуется такому положению дел. Зара в шоу бизнесе давно, и знает всю внутреннюю кухню, важной частью которой являются постоянные конфликты, выяснение отношений, шпильки коллег в адрес друг друга. Зара понимает: это важно и нужно для поддержания рейтингов, интереса зрителей, которые никогда не прочь понаблюдать за конфликтами. Но сама ввязываться в это не хочет.

Не хочу, чтобы обо мне лишний раз говорили.

Все хорошо в меру, а некоторые артисты просто перегибают палку и переусердствуют, превращаясь в склочников. Публичный человек на людях все-таки должен контролировать себя, потому что для многих он является примером и вдохновителем. Поэтому все эмоции и разборки нужно в большинстве случаев оставлять за кадром. Понятно, что в жизни всякое бывает, но грязным бельем трясти перед слушателями не всегда полезно и приятно. Артист – это человек, на которого равняются. И надо держать этот статус, раз уж ты выбрал публичный путь.

Рейтинги и популярность

Считается, что в шоу-бизнесе невозможно выжить, как-то закрепиться на сцене без регулярных интриг, скандалов и расследований. Существует ежегодный рейтинг популярности и востребованности, в который стремятся попасть многие артисты. Это своего рода показатель карьерного успеха. Зара в такие рейтинги не стремится, потому что для этого нужны регулярные инфоповоды и кричащие заголовки. А поскольку девушка не может похвастаться свадьбами, разводами, какими-то пикантными деталями своей жизни, то и упоминаний в прессе о ней увидишь не часто. Зара очень далека от этого и считает, что любовь и доверие зрителей нужно все-таки зарабатывать только качественным творчеством и взаимным уважением.

Первый брак

Первый раз замуж Зара вышла очень рано, в двадцать лет. Избранником девушки стал сын Валентины Матвиенко – Сергей. Зара вспоминает его с теплотой, молодой человек очень красиво ухаживал, в частности благодаря подсказкам своих восточных друзей. Довольно быстро молодые люди поженились и планировали прожить долго и счастливо, однако что-то, как говорится, пошло не так. Сама исполнительница говорит, что им просто надо было лучше узнать друг друга, немного больше времени пообщаться как друзья и партнеры. Оказалось, что они совершенно разные люди, им трудно и неинтересно, вместе, у них совершенно разные темпы жизни. Зара вспоминает, что на тот момент она была очень неопытна в бытовой жизни, да и супруг не был готов к семье. Тут они, видимо, и не сошлись. Расставание было очень болезненным для обоих, но каждый понимал – это необходимо.

Чтобы отвлечься от душевных терзаний, Зара поехала на популярный ы то время музыкальный конкурс “Фабрика звезд”.

Второй супруг

Развод дался исполнительнице очень тяжело, но через некоторое время она встретила второго супруга, тоже Сергея. Они прожили в браке 8 лет, и по сей день они поддерживают хорошие отношения и совместно воспитывают двоих сыновей. Второй развод тоже оставил эмоциональный след в жизни Зары, но больше всего она радуется тому, что не пострадали дети, хотя они на момент расставания были довольно маленькие. Дети свободно общаются с отцом и могут проводить с ним любое количество времени, с доверием проблем между бывшими супругами нет.

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Даже после двух разводов Зара не разочаровалась в любви и институте брака. Просто, говорит, переключилась с этой темы, потому что все-таки у нее галочка “выйти замуж” была. Гештальт закрыт.

Дружба и предательство

Смотря на идеальный образ певицы, кажется, будто она имеет огромное количество друзей и со всеми находится в очень хороших отношения. В целом, это чистая правда, но и в ее жизни бывали предательства и разочарования, особенно в людях, которых она считала своими друзьями. Зара советует: чтобы не разочаровываться, не нужно строить иллюзий и очаровываться. Нужно быть открытым, но не открываться до конца. Не приписывайте людям качеств, которых у них нет. Конечно, бывает трудно, когда мы любим человека, мы не видим в нем недостатков и верим, что плохо он никогда не поступит. Но, говорит певица, в ее жизни есть настоящие друзья, которые придут на помощь в любое время дня и ночи. Сама она, говорит без ложной скромности, тоже умеет дружить.

Школьные годы

В школе у Зары были проблемы. Она училась в двух школах, получила среднее образование в Санкт-Петербурге, а до девятого класса училась в Ленинградской области. В классе она была одна темненькая. Конечно, были друзья, но были и те, кто не принимал девочку. Зара боялась пройти по коридору, чтобы в нее что-нибудь не прилетело, ее обижали и обзывали, сейчас это называется буллингом. Зара сильно отличалась от основной массы школьников. Она была отличницей, пела и выигрывала конкурсы, красиво одевалась благодаря отцу, который часто бывал в командировке в Болгарии и привозил дочери красивую одежду. Школьные годы были для Зары тяжелыми, стрессовыми. Сейчас, конечно, все повзрослели и стали относиться друг к другу с уважением, но школа навсегда осталась в памяти певицы как агрессивное место.

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Исполнение мечты

Недавно Зара осуществила одно из своих мечтаний: записала этнический альбом и очень им довольна, потому что считает себя человеком очень самокритичным, всегда чем-то недовольным в профессиональном плане, самоедом. Альбомом довольна, хотя, честно признается, боялась критики. Но ее не последовало. Альбом записан на курдском – родном языке певицы. Работа – своего рода дань корням, которые в семье очень сильны. Музыка пришлась слушателям по душе, география скачивания – весь мир. Зара уверена, что музыку иногда надо слушать на языке, который не понимаешь, только так можно испытать истинную гамму эмоций.

Личностное развитие

Тема личностного развития Заре очень близка. Она считает, что развитие начинается с контроля за самим собой. Например, певица каждое утро взвешивается. Зачем же? Это банальная мелочь, которая помогает певице держать себя в форме. Если запланирована встреча, Зара обязательно готовится, например, пролистывает специальную литературу, что-то читает в Интернете, заносит в блокнот и заметки. Важно ежедневно, пусть понемногу, работать над собой и не опускаться до депрессии, до дна, от которого, как говорят многие коучи, можно и нужно отталкиваться. Зара считает, что только постоянное поддерживание себя в тонусе дает результаты. Если однажды расслабиться, можно из этого состояния не выбраться и совсем потерять веру в себя и жизнь.

О музыкальной индустрии

Зара – опытный артист, она давно на сцене и продолжает удерживать внимание и любовь зрителей. Но она застала то время, когда на сцену пробиться было очень сложно. Сейчас правила игры в индустрии изменились, интернет и множество медийных площадок дают все возможности для отличного старта, только выбери формат. Но в то же время это большая свобода, которая не всем артистам идет на пользу. Они просто не умеют ею грамотно пользоваться и натыкаются на цензурирование, когда представители спец комитета вынуждает их менять тексты. Зара считает, что музыка, которая рассчитана на людей, все-таки должна быть вписана в стандартные этические нормы.