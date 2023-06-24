Рупор кремлевской пропаганды: Пятничным вечером….
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Для тех, кто планировал этим пятничным вечером отдохнуть.
1. Пригожин заявил, что тыловые лагеря ЧВК "Вагнер" были обстреляны ВС РФ и что он собирается силой разобраться с Шойгу, так как там были погибшие.
2. МО РФ сообщило, что все это информационная провокация, никто лагеря не бомбил и военные выполняют свои задачи в зоне СВО в обычном режиме.
3. Ранее в сети появились видео с бойцами и командирами с различных участков фронта, которые опровергли утрату позиций на Времьевском выступе и в районе Работино.
4. Публичный конфликт руководства ЧВК "Вагнер" с руководством МО РФ продолжает эскалироваться. В условиях войны ситуация выглядит все более нетерпимой. Тлеющий с прошлой осени открытый конфликт необходимо пресечь.
Продолжаем наблюдать.
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Источник: Colonel Cassad
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