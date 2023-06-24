Мнение: Закрытие Гронингена, перезапуск японских АЭС и рост энергопотребления в России

1. Зелёные закрывают крупнейшее газовое месторождение в Европе, причём уже в этом году. Расходы на покрытие экологического ущерба от продолжения его разработки превысили ожидаемые доходы, да и объёмы добычи газа серьёзно сократились. С одной стороны, жалко европейцев, но, с другой стороны, чем меньше у них будет ресурсов, тем меньше европейцы смогут нам навредить (ссылка):



Цены на голубое топливо опять подскочили — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Причина — из-за жары энергопотребление резко выросло. Плюс неожиданная новость: окончательно закрывают крупнейшее на континенте Гронингенское газовое месторождение. Сотни европейских предприятий по-прежнему не работают — в том числе из-за антироссийских санкций. В Старом Свете заговорили о деиндустриализации.

Агентство Bloomberg сообщило: добычу в Гронингене уже не возобновят. Так решило правительство Нидерландов.

Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров — это уровень конца марта.

Месторождение законсервируют за четыре месяца — к 1 октября. Слишком велик экологический ущерб для региона. С 2012-го в окрестностях Гронингена снесли более трех тысяч домов, проживать в которых стало небезопасно. Правительство пообещало выплатить пострадавшим 22 миллиарда евро компенсаций в течение 30 лет.

Гронингенское месторождение разрабатывали с 1963 года. Это важнейший ресурс для Западной Европы. Однако добыча неуклонно сокращалась. В 2013-м было 53,9 миллиарда кубометров, напоминает финансовый аналитик Марк Гойхман. А в 2021 году, по данным Nederlandse Aardolie Maatschappii, — 6,5 миллиарда. При этом общее потребление газа на континенте — 480 миллиардов.

После эмоционального взлета, произошедшего 15 июня, котировки опустились. Всё же вклад Гронингена в последние годы был невелик — не более двух процентов. Конечно, это не критично. Помогут СПГ, экономия и другие меры. Да и европейские хранилища заполнены на 78 процентов. Тем не менее обстановка на рынке напряженная.

2. Япония после десятилетия атомофобии вынужденно возвращается к развитию ядерной энегетики (ссылка):

Агентство по ядерному регулированию (NRA) Японии предоставило разрешение на перезапуск первого энергоблока АЭС «Такахама», которая прекратила выработку в 2011 г., вскоре после аварии на АЭС «Фукусима-1». Загрузка ядерного топлива должна начаться 22 июня 2023 г., а старт регулярной выработки электроэнергии намечен на ближайший август.

Оператором АЭС «Такахама» является Kansai Electric, которая также планирует ввести в строй второй блок этой электростанции, но еще не получила соответствующее разрешение NRA. Оба реактора были подключены к сети в 1974-1975 гг., соответственно их «возраст» превышает 40 лет, при том что в 2013 г. Япония запретила эксплуатацию атомных реакторов свыше этого срока.

Однако в начале 2023 г., под влиянием глобального энергетического кризиса, Япония сняла это ограничение. Теперь АЭС «старше» 30 лет должны раз в 10 лет запрашивать разрешение на продолжение эксплуатации, при этом количество пролонгаций никак не лимитировано (при условии успешного прохождениях всех инспекций).

Япония также разрешила строительство новых реакторов взамен существующих энергоблоков. По данным МАГАТЭ, в Японии в период с 1963 по 2010 гг. было введено в строй 60 реакторов общей мощностью 51 гигаватт (ГВт), из них к началу 2023 г. действовало лишь 17 реакторов на 17,1 ГВт. Кабинет министров планирует заменить большинство простаивающих энергоблоков реакторами нового поколения, однако их поставщики пока не определены.

Перезапуск реакторов приведет к росту доли атомной генерации, которая в 2022 г. достигла лишь 5,4% (против 25,7% в 2010 г.).

Лично я сомневаюсь, что американцы разрешат Японии продвинуться на пути к энергетической независимости достаточно далеко. У Японии одна надежда — что США обрушатся под грузом внутренних проблем и потеряют над своими вассалами контроль.

3. Тем временем, в России с энергетикой всё хорошо, и с промышленностью также дела идут неплохо (ссылка):



Увеличение энергопотребления в России с начала года составляет 0,6%. С начала июня оно увеличилось на 1,3%, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Энергопотребление в стране в 2022 г. составило 1123,6 млрд кВт.ч. Ведомство сохраняет прогноз по росту энергопотребления в целом по этому году в размере 1-1,5%.

Увеличение энергопотребления = промышленный рост.

Спасибо санкциям, иностранцы покидают наш рынок ровно в том темпе, чтобы создать отечественному производителю максимально комфортные условия для развития. Свой вклад вносит и рубль: нынешний курс нашей валюты является оптимальным — достаточно высокий, чтобы экономика нормально работала, и достаточно низкий, чтобы выгодно было открывать производства внутри страны.