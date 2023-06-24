Мнение: Кто победит – Пригожин или Шойгу?

Происходящее вроде как прямо сейчас “восстание Пригожина” я комментировал прямо по ходу своего Стрима, в прямом эфире. Кому не терпится – можете посмотреть и послушать там (последние минут 40). Я там даю анализ причин происходящего и свой однозначный прогноз “кто победит”. Кто готов подождать – напишу подробнее чуть позже.