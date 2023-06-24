 

Мнение: Кто победит – Пригожин или Шойгу?

24.06.2023, 0:56, Разное
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Происходящее вроде как прямо сейчас “восстание Пригожина” я комментировал прямо по ходу своего Стрима, в прямом эфире. Кому не терпится – можете посмотреть и послушать там (последние минут 40). Я там даю анализ причин происходящего и свой однозначный прогноз “кто победит”. Кто готов подождать – напишу подробнее чуть позже.

Источник: Размышления вольного социолога


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