 

Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк

24.06.2023, 0:30, Новости дня
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Уже который год вся страна молится за здоровье звезды “Моей прекрасной няни”, которая борется с онкологией. Все это время рядом с ней находятся ее близкие – дети и муж. На днях одно событие, связанное с Петром Чернышевым, спровоцировало разговоры об ухудшении состояния больной Анастасии Заворотнюк.

Дело в том, что фигурист не вышел на лед в новом шоу Татьяны Навки. Когда об этом стало известно, в СМИ появились тревожные новости об актрисе. Журналисты стали предполагать, что звезда якобы совсем плоха, а муж отказался от работы, чтобы быть рядом с ней. К тому же в Россию неожиданно вернулась ее дочь Анна, которая продолжительное время жила за границей. Судя по социальным сетям, она даже побывала в доме знаменитой мамы, ведь снимок особняка появился в ее микроблоге.

Но, кажется, волноваться рано. Хореограф Татьяны Навки Никита Михайлов объяснил, куда на самом деле пропал супруг Анастасии Заворотнюк. И, как выяснилось, он просто-напросто занят в другом проекте. Петр Чернышев выступает в шоу на роликах, которое проходит в Москве, без фигуристки.

И на льду, по словам хореографа, зрители смогут его наблюдать, но позже. Он появится на публике в проекте Татьяны Навки с наступлением холодов.

“Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты”, – пояснил Никита Михайлов.


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