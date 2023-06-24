Брюки палаццо все еще в тренде: лучшие способы стилизовать их этим летом

Брюки палаццо в этом году по-прежнему в моде. Они универсальны, смотрятся шикарно, их можно носить с чем угодно. Более того, такая модель не только идеально подходит к любой фигуре, но и позволяет чувствовать себя свободно и уверенно в течение всего дня. Итак, как как стилизовать брюки палаццо?

Особенности модели

Палаццо – широкие, расклешенные от талии брюки. Эта модель подойдет не только стройным женщинам, но и дамам с пышными формами. Они могут быть сшиты из материалов разных видов и цветов, поэтому отлично подходят для любых случаев. Для лета больше всего подходят брюки из хлопка, который пропускает воздух и обеспечивает ощущение свежести даже в зной.

Несмотря на мешковатость, палаццо элегантны и шикарны, их можно носить с чем угодно – от футболок и атласных блузок до топов на бретельках и укороченных маек. В более прохладную погоду можно комбинировать их со свитерами и кардиганами, которые помогут не только согреться, но и сохранить стильный и элегантный вид.

Эти брюки универсальны и хорошо сидят на всех фигурах. Их можно надевать с футболкой, блузой, майкой, блейзером, курткой, свитером, водолазкой, кардиганом.

Вот несколько идей нарядов с палаццо.

С блузой

Если хочется создать нежный и женственный образ, лучше всего сочетать палаццо с блузкой. Идеальный вариант – шелковая или атласная модель. Такая одежда подойдет для романтического ужина, вечера с друзьями, а также для офиса. Ее можно заправить в брюки или носить навыпуск – все будет зависеть от стиля.

С футболкой или майкой

Брюки палаццо можно носить и в более свободном стиле. Для этого нужно надеть к ним футболку и завершить образ кроссовками. Так как у этих брюк обычно завышенная талия, можно выбрать укороченный топ. Палаццо идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть талию и скрыть широкие бедра, удлинив тем самым силуэт. Футболку стандартного размера можно заправить в брюки или носить навыпуск. Чтобы завершить образ, следует добавить кожаную куртку.

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Что касается майки, нужно выбрать наиболее подходящую для себя длину. Если сочетать палаццо с майкой с кружевом на тонких бретельках, получится женственный и шикарный образ.

С курткой или блейзером

Брюки палаццо с курткой или блейзером смотрятся очень стильно. Такое сочетание выглядит очень элегантно и визуально удлиняет силуэт. К этому дуэту подойдет блузка, кружевной топ или футболка. Чтобы оживить образ и сделать его более расслабленным, следует выбрать жакет оверсайз и завершить образ белоснежными кроссовками.

Со свитером или кардиганом

В более прохладное время года брюки палаццо можно носить со свитером. С ними отлично сочетается и приталенная водолазка, и модель оверсайз. Верх можно носить заправленным, чтобы подчеркнуть талию, или навыпуск.

При переменчивой погоде в конце лета лучше всего отдать предпочтение кардигану. Его можно сочетать с футболкой, майкой, элегантной блузкой – все будет зависеть от стиля.

С какой обувью носить

Эти универсальные брюки можно носить с любым верхом, что делает выбор обуви безграничным – от элегантных остроносых туфель-лодочек до спортивных кроссовок. Палаццо хорошо смотрятся с сандалиями на плоской подошве, мокасинами, балетками, ботильонами, туфлями на каблуках.