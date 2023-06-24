 

Стрижка “бабочка” не теряет актуальности: лучшие разновидности для разных типов волос и форм лица

24.06.2023, 0:15, Разное
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Стрижка “бабочка” не теряет актуальности. Она будет очень популярна этим летом. Она подходит женщинам с разной внешностью и текстурой прядей. Это прическа имеет много разновидностей. Вы всегда сможете выбрать подходящий вам вариант. В статье мы приведем лучшие идеи стрижки “бабочка” для разных типов волос и форм лица.

Для волнистых волос

Попробуйте стрижку “бабочка” с волнистыми волосами и челкой, обрамляющей лицо. Этот образ отличается длиной, текстурой и общей мягкостью.

Со слоями средней и большой длины

Стрижка “бабочка” со слоями средней и большой длины придает шевелюре больше текстуры. Скомбинируйте ее с завитой челкой и бликами Money Piece. Укладывайте волосы с помощью крема и фена с круглой щеткой.

Многослойная короткая стрижка

Если у вас пышные волосы, то снимите лишнюю тяжесть с шевелюры с помощью короткой многослойной стрижки “бабочка”. Добавьте тонкие фиолетовые блики, обрамляющие лицо, чтобы придать образу “изюминку”.

Для поддержания цвета передних прядей используйте для мытья волос шампунь с фиолетовыми пигментами.

Прическа с толстыми слоями для брюнеток

“Бабочка” с толстыми слоями подходит для брюнеток с густыми волосами. Укладывайте волосы феном с круглой щеткой. Вы можете сделать прическу гладкой или немного волнистой.

Для брюнеток с прямыми волосами

Если вы брюнетка с прямыми волосами, то попробуйте стрижку “бабочка” со слоями, обрамляющими лицо. Чтобы выбрать подходящую укладку, обратите внимание на свои черты.

Если у вас круглое лицо, то прикройте прядями щеки. Если у вас тяжелый подбородок, то уложите слои так, чтобы они облегали нижнюю челюсть и шею.

Медно-рыжие волосы с перистыми прядями

Попросите парикмахера дополнить стрижку “бабочка” перистыми слоями и покрасить волосы в медно-рыжий цвет. Такой вариант идеально подойдет женщинам с тонкими прядями. Чтобы создать дополнительный объем, укладывайте прическу феном с круглой щеткой.

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Длинная многослойная стрижка с тонкой челкой

Если вы хотите придать шевелюре дополнительный объем и текстуру, то попробуйте длинную многослойную стрижку “бабочка” с тонкой челкой. Эта прическа делает пряди более объемными. Она подходит женщинам с круглым, квадратным и овальным лицом.

С челкой-шторкой

Попросите парикмахера создать стрижку “бабочка” с текстурированными концами и челкой-шторкой. Она идет женщинам с любой формой лица, так как красиво подчеркивает черты.

С перистыми прядями до плеч и слоями спереди

Если у вас волосы длиной до плеч, то попробуйте прическу “бабочка” с перистыми прядями и слоями спереди. Это лучший способ придать шевелюре больше объема и текстуры.

Комбинация стрижек “бабочка” и “волчица”

Прическа на фото выше представляет собой комбинацию стрижек “бабочка” и “волчица”. Она идеально подходит для тонких волос. Для укладки используйте текстурирующий спрей.


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