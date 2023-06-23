 

Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник

23.06.2023, 23:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители Алтайского края смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Местными правоохранительными органами был найден барнаульский маньяк. Им оказался, сообщает портал VSE42.RU, бывший алтайский чиновник Виталий Манишин.

Как сообщает интернет издание Вести Подмосковья, следователи подозревали чиновника в совершении другого преступления. Однако в ходе расследования мужчина признался еще и в пяти других убийствах.

Напомним, что настоящая трагедия разразилась в конце девяностых под Барнаулом. Там за 1998 и 1999 были убиты сразу пять девушек. Они, как сообщалось, обратились к своему будущему убийце за помощью в поступлении в местный университет.

В тот момент Манишин, пишет Телеканал 360, трудился, ветеринаром, однако утверждал, что мог бы оказать абитуриенткам протекцию при приеме в учебное заведение. Позднее мужчина стал заместителем главы администрации Калмановского района.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В Новой Москве откроют две новые детско-взрослые поликлиники

23.06 / В России начинается мятеж? – Пригожин объявил войну Шойгу… или Шойгу – Пригожину?

23.06 / Джеймс Кэмерон – что «Титан» погиб, было понятно ещё в понедельник — жаль, я не забил тревогу раньше

23.06 / Пожар на самолёте, который списывают на «теории заговора от русских» – Такер Карлсон — о ситуации в США

23.06 / Обозреватель AC – европейцы приветствуют вступление Украины в НАТО, но воевать с Россией не горят желанием

23.06 / В Москве проходит благоустройство территорий образовательных учреждений

23.06 / “Я себе позволяю раз в неделю…”: Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности

23.06 / “Постоянно плачешь, страдаешь”: Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество

23.06 / “Эх, не щадит время!”: фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть

23.06 / Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика