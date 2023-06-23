 

В Новой Москве откроют две новые детско-взрослые поликлиники

23.06.2023, 23:15, Новости дня
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Столичные власти продолжают открывать в городе поликлиники, соответствующие новому московскому стандарту, а также модернизировать действующие медицинские центры. В рамках единого стандарта учреждения здравоохранения оснащают современным оборудованием. а также создают в них комфортные условия для пациентов и сотрудников.

Особенно развитие системы здравоохранения актуально для Новой Москвы, потому что на присоединенных территориях идет активная застройка и новым жителям требуется социальная инфраструктура. Так, в ТиНАО откроют еще две детско-взрослые поликлиники.

Их введут в эксплуатацию в 2024 году. Медицинские центры, рассчитанные на 320 и 520 посещений в смену, будут принимать жителей поселений Филимонковское и Сосенское. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

На данный момент в зданиях будущих поликлиник проходят строительно-монтажные работы. Специалисты занимаются установкой инженерных систем, прокладкой наружных коммуникаций и отделкой фасадов. Во внутренних помещениях создадут комфортные условия для посетителей.

Для безопасности пациентов и персонала в поликлиниках организуют посты охраны и установят современные системы видеонаблюдения. На территории медицинских учреждений будут проведено благоустройство с озеленением.

По окончании работ поликлиники перейдут на баланс города с полным комплектом медицинского оборудования и мебели. К слову, медицинские центры укомплектуют передовыми технологиями, а прием будут вести высококвалифицированные врачи.

Жители поселений Филимонковское и Сосенское смогут не только получить консультации компетентных специалистов, но и проходить диагностику, восстановительные и лечебные процедуры. В новых поликлиниках для этого оборудуют лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.

Ранее “Дни.ру” рассказывали, что 12 поликлиник Северного административного округа столицы приведут в соответствие с новым московским стандартом. Модернизировать учреждения здравоохранения планируется до конца текущего года.


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