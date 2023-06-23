Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 23.06.2023
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На середину дня 23.06.2023:
1. Запорожское направление.
Существенных результатов в районе Пятихаток, Работино, Макаровки и Урожайного противник не имел. Продолжаются достаточно интенсивные бои на ряде участков. Крупные группы бронетехники противник не использует. На западе 21-23 июня стали днем принятия провала июньского наступления ВСУ. Шайка Зеленского также косвенно признал провал наступления, свалив вину на Запад.
2. Купянское направление.
Сообщается, что наши войска продолжают закрепляться в лесном массиве к западу от Синьковке, а также форсировали Оскол и создали небольшой плацдарм на другом берегу. О выходе на окраины Купянска речь пока не идет.
3. Сватовское направление.
Есть небольшое продвижение к западу от Кременной в лесном массиве. Противник упорно сопротивляется и пытается контратаковать.
4. Северский выступ.
Наши войска закрепляются на взятых позициях в районе Спорного. Ожидается активизация давления на сам поселок. Противник готовит атаки в районе Раздоловки.
https://t.me/boris_rozhin – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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