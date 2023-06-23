 

Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник “Алые паруса – 2023” собирает ликующий Петербург

23.06.2023, 21:55, Новости дня
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К вечеру 24 июня в Санкт-Петербург ворвется настоящая сказка. Грандиозное шоу “Алые паруса – 2023” ужестало отдушиной для выпускников. Толпы гостей вот-вот сольются в оживленном потоке радости и восторга. Билеты на праздник в честь окончания школы получили настоящие счастливчики.

Традиционный символ торжества в виде яркого корабля из повести Александра Грина воплощает идею о неизбежности счастья для тех, кто в него верит. Праздник “Алые паруса — 2023”
на Дворцовой площади
направляет гостей к мечте и указывает курс к успеху. Иначе никак, ведь за штурвалом в роли ведущих собрались Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они готовы окутать пространство Петербурга позитивом и искрометным юмором.

Звезды музыкальной индустрии основательно подготовились, чтобы выпускники еще долго вспоминали уютную вечеринку под открытым небом под любимые песни. Герои зажигательной программы — Юлианна Караулова, Gafur, “Моя Мишель”, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Но самое сердце долгожданной встречи, конечно же, группа “Чайф” с нетленными хитами.

Праздник “Алые паруса — 2023” собирает ликующий Петербург под покровом ночи. Это не просто яркое и зрелищное светомузыкальное представление. Для выпускников это время самых искренних чувств, самых смелых желаний и самых волшебных мгновений.


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