Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник “Алые паруса – 2023” собирает ликующий Петербург

К вечеру 24 июня в Санкт-Петербург ворвется настоящая сказка. Грандиозное шоу “Алые паруса – 2023” ужестало отдушиной для выпускников. Толпы гостей вот-вот сольются в оживленном потоке радости и восторга. Билеты на праздник в честь окончания школы получили настоящие счастливчики.

Традиционный символ торжества в виде яркого корабля из повести Александра Грина воплощает идею о неизбежности счастья для тех, кто в него верит. Праздник “Алые паруса — 2023”

на Дворцовой площади

направляет гостей к мечте и указывает курс к успеху. Иначе никак, ведь за штурвалом в роли ведущих собрались Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они готовы окутать пространство Петербурга позитивом и искрометным юмором.

Звезды музыкальной индустрии основательно подготовились, чтобы выпускники еще долго вспоминали уютную вечеринку под открытым небом под любимые песни. Герои зажигательной программы — Юлианна Караулова, Gafur, “Моя Мишель”, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Но самое сердце долгожданной встречи, конечно же, группа “Чайф” с нетленными хитами.

Праздник “Алые паруса — 2023” собирает ликующий Петербург под покровом ночи. Это не просто яркое и зрелищное светомузыкальное представление. Для выпускников это время самых искренних чувств, самых смелых желаний и самых волшебных мгновений.