 

В РФ открыли продажи кроссовера Dodge Durango

23.06.2023, 21:50, Разное
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В РФ появились в продаже новые американские кроссоверы Dodge Durango 2023 года выпуска.

Производитель пока не возобновил поставки, но частные дилеры закупили ограниченную партию машин. Под капотом кроссовера Dodge Durango установлен 3,6-литровый бензиновый двигатель на 293 л.с. мощности. Модель оснащена системой полного привода и автоматической коробкой передач. Приобрести паркетник можно по цене 7,1 миллиона рублей.

Среди опций отмечается бесключевой доступ, навигационная система, круиз-контроль, климат-контроль и электрическая регулировка сидений. В Новосибирске доступна комплектация с 5,7-литровым мотором на 364 л.с. с за 8 миллионов рублей.


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