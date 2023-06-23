Тюрьма переходит границу

Из Казахстана могут депортировать журналистку Евгению Балтатарову*. В РФ ей грозит до 15 лет лишения свободы за фейки об армии.



Евгения Балтатарова. Фото: соцсети

Бурятской журналистке Евгении Балтатаровой отказали в продлении разрешения на временное проживание (РВП) в Казахстане. По словам девушки, ей теперь грозит депортация в Россию, где на нее заведено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ — «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом».

Балтатарова бежала из РФ в марте 2022 года. Перед этим полиция провела у нее дома обыск, который был связан с уголовным делом о мошенничестве в telegram-канале, украденном у журналистки еще в 2021 году. Во время обыска у нее изъяли технику: Балтатарова осталась без связи и возможности зарабатывать.

При этом Евгения подчеркивала, что приняла решение уехать из РФ не из-за дела о мошенничестве, а из-за угрозы быть привлеченной к уголовной ответственности по новой статье о «дискредитации вооруженных сил».

«Мое решение уехать было очень сложным. Оно далось мне через слезы. Через слезы моей матери в первую очередь, которая надела на меня буддийский оберег, провожая из дома. Я никогда не забуду ее лица в тот момент», — говорила Евгения об отъезде.

Поначалу Балтатарова не говорила, где находится. Позже стало известно, что она уехала в Казахстан. Там она основала организацию «Точка невозврата» для помощи в Казахстане антивоенным активистам из РФ и людям, бежавшим от частичной мобилизации.

В июле 2022 года суд в Улан-Удэ объявил журналистку в международный розыск и заочно арестовал по делу о фейках в отношении Российской армии, в том числе — за репост твита Максима Каца (Минюст считает его «иностранным агентом»), а в октябре Минюст РФ внес и ее в реестр «иностранных агентов». В сентябре 2022 года Балтатарову из-за нахождения в розыске задержали полицейские в Астане, но через два часа отпустили: оснований для ее экстрадиции не нашлось. Следующее задержание журналистки случилось в ноябре 2022 года в аэропорту Алматы — при попытке вылететь в Бишкек для рабочей встречи. Тогда Балтатарову задержали в зоне паспортного контроля сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Далее ее передали сотрудникам полиции, которые забрали у нее телефон и личные вещи, после чего, надев наручники, повезли на медосвидетельствование. Через некоторое время журналистку отпустили, правда, запретив выезжать из Казахстана, пока власти страны не решат, что делать с запросом РФ о ее выдаче.

Здесь нужно пояснить, что формально Казахстан не может напрямую выдать журналистку России, потому что страна не считает «распространение фейков о Российской армии» преступлением.

В то же время Астана действительно может просто отказать журналистке в дальнейшем проживании на территории республики — по истечении срока действия РВП.

16 июня 2023 года Балтатарова сказала в своем telegram-канале о неожиданной угрозе депортации на родину. Она написала, что казахстанские власти отказали ей в продлении временного пребывания по «надуманной причине: якобы она не пересекала границу Казахстана по своему загранпаспорту». Журналистка задалась вопросом: «Но я же как-то оформила первый год проживания, и у меня есть отметки в паспорте о прохождении границы 8 марта 2022 года?»

Балтатарова сообщила, что она будет судиться с пограничной службой и «попробует податься на беженство». Журналистка также отметила, что «судя по тому, что беженство Казахстан не дает никому, положение не радостно».

В Казахстанском бюро по правам человека (КМБПЧ) заявили, что уже занимаются этой ситуацией.

В комментарии «Новой газете» Евгения Балтатарова сообщила, что уже наняла адвоката, с которым они будут планировать дальнейшие шаги:

— Буду обращаться в погранслужбу. Возможно, все обойдется и без суда. Посмотрим, что скажут. Дело в том, что у меня есть штамп в загранпаспорте о том, что я пересекла границу, и РВП на основании легального пересечения границы соответственно. Если получится продлить РВП, то можно будет подать документы на беженство. Статус соискателя убежища все равно защищает на какое-то время от экстрадиции и депортации. Вероятность того, что меня депортируют, все же есть, и она мне кажется большой, несмотря на все соглашения, по которым меня экстрадировать нельзя, потому что соответствующей уголовной статьи нет в законодательстве Казахстана. Зато я чувствую поддержку читателей и коллег. Это очень сильно помогает и греет. Я понимаю, что сегодня я не одна, — говорит Балтатарова.

Георгий Литаврин

* Внесена Министерством юстиции РФ в реестр «иноагентов».

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