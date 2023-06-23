В России начинается мятеж? – Пригожин объявил войну Шойгу… или Шойгу – Пригожину?

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников.

– Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер». Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ, — заявил Пригожин.

По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов» и в ближайшее время ЧВК «Вагнер» примет решение, «как ответить на это злодеяние».

– Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям, — заявил Пригожин.

– Эта тварь будет остановлена, — сказал он о министре обороны РФ Сергее Шойгу.

– Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение: зло, которое несёт военное руководство страны, будет остановлено, – чуть позже добавил Пригожин. – Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернём её. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, десятки тысяч жизней русских солдат будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будет оказывать сопротивление, будут считаться угрозой и уничтожаться немедленно, включая любые блок-посты и авиацию. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. После того, как закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей родины. Справедливость в войсках будет восстановлена…

– Нас 25 тысяч и мы идём разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет – присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием, – призвал своих сторонников руководитель ЧВК «Вагнер». – Это не военный переворот, это марш справедливости.

В минобороны РФ прокомментировали заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об открытом конфликте с министерством. Там заявили, что все его слова «не соответствуют действительности».

– Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, — сообщили в министерстве.

Напомним, Пригожин утром 23 июня опубликовал видео, в котором критикует Минобороны и обвиняет ведомство в том, что оно «обманывает президента». По словам Пригожина, российские военные в Украине «умываются кровью», ВСУ успешно наступают, а в российской армии «управления никакого нет».

Днем 23 июня Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, потому что они «несут ответственность за геноцид русского народа».