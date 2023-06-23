Рупор кремлевской пропаганды: С 2010 года на Ельцин-Центр потратили 20 млрд. рублей

На Ельцин-Центр с 2010 г. потратили 20 млрд руб.

🇷🇺Расходы на содержание Ельцин (https://youtu.be/K-kF6Ln8pMs?t=66)-Центра с 2010 г. по 2022 г. составили 19,7 млрд руб., подсчитало «Равенство» по данным его отчетности (https://yeltsin.ru/about/).

В 2022 г. потратили 708 млн руб., в т.ч. из бюджета – 368 млн руб. (52%). Еще 190 млн руб. дал Норникель (37% у Владимира Потанина, члена «семьи»), 105 млн выделил зять Ельцина Владимир Юмашев, а 86 млн – Фонд Ельцина (управляют его дочь и зять, а также Волошин и Чубайс). 106 млн пошло на оплату труда, 31 млн – на содержание аппарата управления, чья зарплата – 180 000 руб. в мес.

Большая часть 8-этажного ЕЦ – это 29 000 м2 под аренду (http://bycenter.ru/rent/), выручка от которой (261 млн руб. в 2022 г.) идет (http://bycenter.ru/rent/) ООО «Агора-Центр» (владеет Фонд Ельцина). При этом сам комплекс государство дало ЕЦ (вопреки идеям рыночка) в аренду бесплатную (https://www.rbc.ru/politics/19/06/2023/649061669a79473c5a4cf17c).

Среди благодарных (https://www.e1.ru/text/culture/2023/06/15/72400970/) Ельцину жертвователей строительства центра – сплошь олигархи списка Forbes: Абрамович, Усманов, Дерипаска, Прохоров, Гуцериев и т.д. Выделял деньги (https://secretmag.ru/news/raskryt-godovoi-byudzhet-elcin-centra-sotni-millionov-rublei-na-ego-soderzhanie-dayot-gosudarstvo.htm)и Владимир Путин.

Задачей ЕЦ заявлено "сохранение исторического наследия Бориса Ельцина", "развитие демократических институтов". Но изучение экспозиций оставляет мало сомнений (https://zavtra.ru/blogs/el_tcin-tcentr_ekspertnaya_otcenka_deyatel_nosti_v_fokuse_ugroz_natcional_noj_bezopasnosti_rossii): речь о лживой антироссийской пропаганде, обелении преступлений Ельцина и насаждении идеологии внешнего врага.

Возмутилась даже сервильная знать. В демонстрируемом в ЕЦ мультфильме «вся история России показана как тысяча лет рабства. И тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу», – сетует (https://www.kommersant.ru/doc/6029296) глава СПЧ Валерий Фадеев. История преподносится как «грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас. И свет в окошке только единственный человек», – вторит (https://www.kommersant.ru/doc/5985567) Никита Михалков.

В центре неоднократно вещали о Советской России как стране убийц, сравнивали (https://masterok.livejournal.com/9064763.html) георгиевскую ленту с носовым платком, рассказывали о том, как СССР не освобождал, а оккупировал (https://artemijv.livejournal.com/510158.html) Европу, немцы кормили детей вареньем (https://tsargrad.tv/news/lekcija-elcin-centra-nemcy-kormili-detej-varenem-poka-zagrad-otrjady-rasstrelivali-soldat_372029), все улицы Ленина надо переименовать (https://artemijv.livejournal.com/510158.html), а власовцев – реабилитировать (https://masterok.livejournal.com/9064763.html) и т.п.

ЕЦ распространял (https://www.uralweb.ru/news/society/536498-gnit–jit-v-rossii-v-magazinah-elcin-centra-obnarujili-slovar-uralskogo-yazyka.html) словарь, где слово «гнить» означает «жить в России». В июле 2022 г. проводил выставку (https://ura.news/news/1052572424) с выпотрошенными чучелами и органами человека, а в августе 2022 г. давал пьесу (https://ura.news/news/1052574050) «Кот икает и пукает одновременно», тема которой – пора бежать из России.

На представленной в ЕЦ карте Крым отнесен к Украине, а 25 февраля центр выступил против СВО (https://www.kommersant.ru/doc/5236735). Наконец, замечен (https://masterok.livejournal.com/9064763.html) он и в финансировании иностранными НКО. В 2022 г. Ura.ru писал, что центру дал денег (https://ura.news/news/1052529873) Фонд Эберта, спонсировавший Колю из Уренгоя (https://topwar.ru/191976-kolja-s-urengoja-20-nemcy-vospitajut-rossijskuju-molodezh-v-elcin-centre.html) и лишенный ныне регистрации (https://ura.news/news/1052529873) в РФ.

Депутат Андрей Альшевских потребовал признать Ельцин-Центр иноагентом. Минюст заявил (https://www.rbc.ru/politics/19/06/2023/649061669a79473c5a4cf17c), что не может это сделать т.к. центр – это "историческое наследие президентов РФ".

21 июня ЕЦ посетил помощник президента Владимир Мединский, обозначив: в обиду не дадим. Наоборот, в Москве откроют филиал ЕЦ. В бесплатную аренду на 49 лет ему дали (https://www.interfax.ru/russia/849347) усадьбу Долгоруковых-Бобринских. Там филиал разместится после реставрации здания, на что выделили 1,5 млрд руб. (https://dailystorm.ru/vlast/otvet-mihalkovu-i-kommunistam-elcin-centr-v-moskve-budet-ne-takim-kak-v-ekaterinburge)

Центр якобы посещают до 250 000 чел. в год. Содержание на 1 посетителя – 2832 руб. Для сравнения: Мавзолей Ленина, тело которого Мединский и прочие регулярно требуют (https://www.interfax.ru/russia/249940) вынести, посещают 450 000 человек (https://aif.ru/society/history/vo_skolko_obhoditsya_soderzhanie_mavzoleya_lenina) в год. Траты – 13-17 млн руб., или 38 руб. на 1 посетителя, в 75 раз меньше. Немало посещают и музей «Родина Ленина» в Ульяновске – 227 400 (https://www.theartnewspaper.ru/posts/20230503-okxe/) в 2022 г. При этом в Москве музея Ленина нет, хотя он вызвал бы живой интерес у туристов.

В этом году 30-летие октябрьских событий 1993 г., когда Ельцин расстрелял из танков защитников Советской Конституции. Памятника им до сих пор тоже нет, а о подоплеке событий в ЕЦ не расскажут.

Постеснялся (https://yeltsin.ru/archive/audio/8995/) центр приводить и полный текст (https://mediamera.ru/post/25615) речи Ельцина в Конгрессе США в 1992 г.: «Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол рухнул… И мы не дадим ему воскреснуть… Господи, благослови Америку!» – произнес (https://youtu.be/K-kF6Ln8pMs?t=66) тогда иноагент №1.

👁‍🗨 Мнение. Этому заведению явно не хватает переименования в Гитлер-Центр и экспозиций, которые бы сопоставляли планы нацистов на оккупированных территориях с тем, что из этого успешно осуществили с перестройки.

@ravenstvomedia – цинк

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