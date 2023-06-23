Джеймс Кэмерон – что «Титан» погиб, было понятно ещё в понедельник — жаль, я не забил тревогу раньше

Режиссёр, снявший оскароносный «Титаник», заявил, что с самого начала думал, что создание компанией OceanGate туристического батискафа из композитного углеродного волокна и титана — «ужасная идея», и теперь жалеет, что не забил тревогу, пишет Sky News. Джеймс Кэмерон также отметил, что понимал, что все пятеро туристов на борту погибли ещё в понедельник.



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Режиссёр фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон заявил, что знал о гибели людей в туристическом батискафе «Титан» американской компании OceanGate менее чем через сутки после потери связи с ним, пишет Sky News.

Кэмерон рассказал, что получил от своих источников информацию о фиксировании звука разрушения корпуса батискафа ещё в понедельник, и он понимал, что это значит.

«Я разослал электронные письма всем, кого знал, и сказал, что мы потеряли нескольких друзей. Подлодка взорвалась. Сейчас она лежит обломками на дне. Я написал это в понедельник утром», — приводит телеканал слова режиссёра, который сам 33 раза погружался на дно Атлантического океана к обломкам лайнера.

Он отметил, что теперь жалеет, что не забил тревогу относительно безопасности батискафа раньше. По его словам, он скептически воспринял информацию о создании OceanGate глубоководного аппарата с конструкцией из композитного углеродного волокна и титана.

«Я подумал, что это ужасная идея. Жаль, что я не высказался, но я полагал, что кто-то умнее меня, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией», — добавил Кэмерон.

По словам режиссёра, несмотря на то, что инновации в мире очень приветствуются, не стоит использовать экспериментальный аппарат для погружения туристов, которые не являются специалистами в этой сфере.

Кэмерон также указал на сходство между «Титаном» и «Титаником», отметив, что перед обеими трагедиями неоднократно предупреждали, что они могут произойти, но все предупреждения были проигнорированы. «И вот опять! В том же месте. Теперь одни обломки лежат рядом с другими обломками по той же чёртовой причине», — отметил режиссёр.

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