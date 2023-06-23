 

Джеймс Кэмерон – что «Титан» погиб, было понятно ещё в понедельник — жаль, я не забил тревогу раньше

23.06.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Режиссёр, снявший оскароносный «Титаник», заявил, что с самого начала думал, что создание компанией OceanGate туристического батискафа из композитного углеродного волокна и титана — «ужасная идея», и теперь жалеет, что не забил тревогу, пишет Sky News. Джеймс Кэмерон также отметил, что понимал, что все пятеро туристов на борту погибли ещё в понедельник.


Twitter

Режиссёр фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон заявил, что знал о гибели людей в туристическом батискафе «Титан» американской компании OceanGate менее чем через сутки после потери связи с ним, пишет Sky News.

Кэмерон рассказал, что получил от своих источников информацию о фиксировании звука разрушения корпуса батискафа ещё в понедельник, и он понимал, что это значит.

«Я разослал электронные письма всем, кого знал, и сказал, что мы потеряли нескольких друзей. Подлодка взорвалась. Сейчас она лежит обломками на дне. Я написал это в понедельник утром», — приводит телеканал слова режиссёра, который сам 33 раза погружался на дно Атлантического океана к обломкам лайнера. 

Он отметил, что теперь жалеет, что не забил тревогу относительно безопасности батискафа раньше. По его словам, он скептически воспринял информацию о создании OceanGate глубоководного аппарата с конструкцией из композитного углеродного волокна и титана.

«Я подумал, что это ужасная идея. Жаль, что я не высказался, но я полагал, что кто-то умнее меня, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией», — добавил Кэмерон.

По словам режиссёра, несмотря на то, что инновации в мире очень приветствуются, не стоит использовать экспериментальный аппарат для погружения туристов, которые не являются специалистами в этой сфере.

Кэмерон также указал на сходство между «Титаном» и «Титаником», отметив, что перед обеими трагедиями неоднократно предупреждали, что они могут произойти, но все предупреждения были проигнорированы. «И вот опять! В том же месте. Теперь одни обломки лежат рядом с другими обломками по той же чёртовой причине», — отметил режиссёр.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / “Вы их увидите вместе”: Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк

23.06 / “Вы их увидите вместе”: Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк

23.06 / Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник “Алые паруса – 2023” собирает ликующий Петербург

23.06 / Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник “Алые паруса – 2023” собирает ликующий Петербург

23.06 / В России начинается мятеж? – Пригожин объявил войну Шойгу… или Шойгу – Пригожину?

23.06 / Пожар на самолёте, который списывают на «теории заговора от русских» – Такер Карлсон — о ситуации в США

23.06 / Обозреватель AC – европейцы приветствуют вступление Украины в НАТО, но воевать с Россией не горят желанием

23.06 / В Москве проходит благоустройство территорий образовательных учреждений

23.06 / “Я себе позволяю раз в неделю…”: Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности

23.06 / “Постоянно плачешь, страдаешь”: Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика