Бледанс рассказала о кумире своего сына

Нельзя отрицать, что песни и клипы, которые выкладываются в интернет, не оказывают влияния на подрастающее поколение. Не удается избежать этого даже детям знаменитостей. Взять, например, младшего сына Эвелины Бледанс Семена Семина.

Мальчик, как и другие его сверстники, часто включают себе музыку на YouTube. Любит он Дилана, Хабиба и Niletto. Однако одна из песен так прикипела к нему, что, по признанию Эвелины журналистам Пятого канала, звучит в их доме практически с утра до вечера.

Композиция эта называется “Буратино”, а исполняет ее некий ДимДимыч. Сюжет ролика так захватил солнечного сына Эвелины Бледанс, что тот даже пытался стать похожим на своего кумира.

“Сема пару раз вытягивал нос

до того, что стал синенький кончик. Прямо вытягивал, он хотел себе

такой же длинный носик”, – похихикала Бледанс.

Напомним, что Семену Семину в этом году исполнилось 11 лет. Он был рожден с браке артистки с продюсером Александром Семиным. Эвелина Бледанс помогает сыну реализоваться в публичной сфере, что не только помогает социализироваться мальику, у которого был диагностирован синдром Дауна, но и дает надежду родителям, также столкнувшимся с этим заболеванием.