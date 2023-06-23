“Не виделись целый месяц” – Звезда “Тайн следствия” Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью

Дочь исполнительницы главной роли в сериале “Тайны следствия” родилась от Анатолия Ильченко. Девочка, можно сказать, росла на глазах у всей страны! На съемках актриса была в положении, а потом малышка Злата стала ее экранным ребенком. В общем, с самого детства наследница Анны Ковальчук была причастна к кинематографу, а в лицо ее знали миллионы россиян.

Может быть, поэтому к 22-м годам Злата такая скромная, закрытая и не публичная. Девушка не пошла по стопам матери, а будущее видит таким – муж, дети и свое дело. При этом наследница очень близка со своей звездной матерью. Об этом можно судить по видео, которое актриса опубликовала на своей странице.

Кадры были сняты в аэропорту, когда Злата решила встретить вернувшуюся домой Анну Ковальчук. А сделала она это очень трогательно! У выхода девушка появилась с красным шаром в виде сердца и стаканом кофе в руках. По лицу звезды сериала “Тайны следствия” видно, как она счастлива лицезреть наследницу. Неудивительно, ведь расставались родственницы надолго, а разлука для обеих была невыносима.

“Мы не виделись целый месяц… Для нас это почти вечность”, – написала в своем микроблоге Злата. После этого видео девушка не выходила на связь с поклонниками. Возможно, она проводит время с Анной Ковальчук, рассказывая все последние новости.