 

В Иране презентовали седан Saipa Sahand

23.06.2023, 20:34, Разное
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Известная марка Saipa объявила о выходе на иранском рынке новой модели седана Saipa Sahand.

Распознать обновленную модель можно по форме решетки радиатора, головной оптике, бамперам и задним фонарям. Кроме того, здесь задействовали улучшенную мультимедийную систему и изменили форму рулевого колеса. Под капотом седана Sahand установлен 1,5-литровый агрегат на 90 л.с. мощности. Также покупатели смогут выбрать модель с вариатором или механической коробкой передач.

Независимо от конфигурации производитель ограничился исключительно передним приводом для седана Sahand. Модели иранской марки вскоре появятся в продаже на российском рынке.


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