В РФ запустили продажи нового кроссовера Toyota Corolla Cross

На российском рынке появилась в продаже новая модель кроссовера Toyota Corolla Cross.

Автомобиль выпущен в 2022 году, однако лишь сейчас дилеры закупили технику для местных клиентов. Приобрести японский кроссовер Toyota Corolla Cross можно по цене от 2,8 млн рублей. Модель активно продается в Азии и Европе, тогда как для РФ предложена европейская модификация. Под капотом паркетника Toyota Corolla Cross установили 2-литровый бензиновый мотор на 169 л.с. мощности.

Для россиян доступна комплектация с передним приводом и вариатором. Также в паркетнике предусмотрели 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, кожаные кресла, климатическую систему, круиз-контроль, люк и подушки безопасности.