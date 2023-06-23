 

В РФ запустили продажи нового кроссовера Toyota Corolla Cross

23.06.2023, 20:34, Разное
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На российском рынке появилась в продаже новая модель кроссовера Toyota Corolla Cross.

Автомобиль выпущен в 2022 году, однако лишь сейчас дилеры закупили технику для местных клиентов. Приобрести японский кроссовер Toyota Corolla Cross можно по цене от 2,8 млн рублей. Модель активно продается в Азии и Европе, тогда как для РФ предложена европейская модификация. Под капотом паркетника Toyota Corolla Cross установили 2-литровый бензиновый мотор на 169 л.с. мощности.

Для россиян доступна комплектация с передним приводом и вариатором. Также в паркетнике предусмотрели 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, кожаные кресла, климатическую систему, круиз-контроль, люк и подушки безопасности.


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