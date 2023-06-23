С какой обувью носить элегантные макси-юбки в стиле бохо

Стиль бохо воплощает стремление к свободе и самовыражению. Многослойная одежда, плавные узоры, натуральные текстуры и яркие принты словно переносят нас на побережье, освященное лучами солнца. Этим летом очень популярны элегантные макси-юбки в стиле бохо. Расскажем, с какой обувью их правильно сочетать, чтобы выглядеть стильно.

Элегантность и женственность

Юбки в стиле бохо часто украшены привлекательными принтами, например, этническими, декоративными или цветочными, обычно ярких и глубоких землистых тонов. Поэтому стилисты советуют сочетать их с топами светлых тонов, таких как белый, бежевый или телесный.

Если вы хотите выглядеть элегантно, сделайте ставку на однотонный образ. Выбирая обувь, отдавайте предпочтение шлепанцам, эспадрильям и босоножкам без каблука.

Акцент на деталях

Сделайте ставку на один из модных цветов этого сезона. Зеленая юбка с принтом пейсли придаст вашему летнему образу богемный вид. Длинный разрез сбоку слегка обнажает ногу, добавляя образу изюминку. Чтобы подчеркнуть изящность ног, сочетайте такую юбку с сандалиями.

Бордовый принт с расклешенным кроем (фото справа) идеально дополнят ботинки, римские сандалии или босоножки с завязками на щиколотке.

Пляжный стиль

Белая юбка с перфорацией выглядит очень женственно, особенно в сочетании с темными топами, блузками с открытыми плечами, жилетами в стиле бохо и вашими любимыми сандалиями или эспадрильями. Удобно и стильно!

Однотонное сочетание вязанных топа и юбки дополнят босоножки на низком каблуке и изящное ожерелье. А с юбкой коричневого цвета прекрасно будут смотреться замшевые сапожки. Стильный и дерзкий образ для уверенных в себе девушек.

Дополните свой образ в стиле бохо аксессуарами, такими как шляпа с широкими полями, вязаные крючком топы и жилеты, сумки с бахромой, этнические серьги и кожаные браслеты. Экспериментируйте и находите лучшие сочетания, которые подчеркнут вашу индивидуальность!