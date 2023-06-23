Прекрасное время, чтобы снова влюбиться в себя: самые модные окрашивания лета 2023

Лето – прекрасное время, чтобы снова влюбиться в себя. Попробуйте поменять свой привычный цвет волос на более трендовый оттенок. Это поможет вам обновить и освежить свой образ. В статье мы расскажем, в какие тона будет модно красить волосы летом 2023 года.

Вишневая кола

Вишневая кола – это насыщенный теплый коричневый цвет с бордово-красными или темно-фиолетовыми нотками. Он выделит вас из толпы. Такое окрашивание особенно идет брюнеткам. Но если правильно подобрать оттенок, то цвет вишневой колы также подойдет блондинкам и шатенкам.

Грибной цвет

Под названием “грибной” имеется в виду красивый светло-русый оттенок с холодноватыми нотками. Парикмахер растягивает этот цвет от темных корней до светлых кончиков. Этот оттенок делает лицо более ярким и подчеркивает загорелую кожу.

Теплый шоколад

Если у вас темные или средне-русые волосы, и вы не хотите радикально менять их цвет, то попробуйте оттенок теплого шоколада. Вы можете добавить к нему карамельные, рыжеватые, красноватые, бронзовые или золотистые блики. Это сделает шевелюру более подвижной и объемной.

Мягкий розовый

Мягкий розовый цвет идеально подходит для блондинок. Отдавайте предпочтение самым нежным его оттенкам. Это необычное окрашивание подойдет к любой стрижке – от пикси и боба до кефали.

Если вы не решаетесь на полное окрашивание, то покрасьте в розовый цвет отдельные пряди. Это будет смотреться женственно и романтично.

Медовый блонд

Теплый медовый блонд освежает образ и выглядит естественно. Этот цвет особенно эффектно смотрится на женщинах с голубыми или зелеными глазами. Он создает красивое обрамление лица и подчеркивает лучшие черты.

Яркие блики Money Piece

Если вы хотите преобразить свой облик, но не готовы на полную смену цвета волос, то попробуйте яркие блики Money Piece. При этом виде мелирования окрашиваются только передние пряди, обрамляющие лицо. Летом парикмахеры советуют выбирать насыщенные и необычные тона для создания бликов. Попробуйте поэкспериментировать с лаймово-зелеными, лимонно-желтыми и красными оттенками.

Заключение

Если вы сомневаетесь, насколько подойдет вам тот или иной трендовый оттенок, то попробуйте перманентную краску или тонирующий спрей. Они легко смываются. Это поможет вам определиться в выборе летнего цвета волос.