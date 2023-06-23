 

Мнение: Потери Украины

23.06.2023, 20:07, Разное
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, оказывается, доложил президенту России Владимиру Путину, что за время контрнаступления с 4 по 21 июня украинская армия потеряла свыше 13 тыс. человек и 246 танков.

Дословно:

 –  На сегодняшний день мы владеем следующими данными. С 4 по 21 июня уничтожили: танков – 246 единиц, в том числе западных – 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили – 595 единиц, в том числе БМП – 152 единицы, из них западных – 59, боевые бронированные машины – 443 единицы, орудия полевой артиллерии и миномёты – 279 единиц, из них западных – 48. Ракетные системы залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – десять единиц, вертолёты – четыре единицы, беспилотные летательные аппараты – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы.

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил Владимиру Путину данные об украинских потерях.

Путин посочувствовал Украине: «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца». Но добавил, что нельзя расслабляться: «Наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован».

Интересно, а у армии России есть потери боевой техники и личного состава? Или раз об этом ничего не написано на сайте Кремля, значит, президенту России об этом не доложили? А раз не доложили, выходит, что армия России воюет без потерь?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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