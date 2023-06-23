Пользователей iPhone призывают выключать смартфоны на 5 минут каждый день

Энтони Олбани, премьер-министр Австралии, призвал пользователей iPhone периодически выключать свои устройства каждые пять минут, чтобы избежать шпионских программ, удаленно установленных хакерами. Об этом пояснила газета The Guardian.

“Для тех, кто меня слушает, выключайте свой смартфон каждый вечер на пять минут, пока вы чистите зубы или делаете что-то другое”, – сказал премьер-министр. Олбани утверждает, что новая мера позволит остановить шпионские программы, работающие на мобильных устройствах в фоновом режиме.

The Guardian также отметила, что Агентство национальной безопасности США поддерживает эту рекомендацию. Там предлагают перезагружать смартфоны хотя бы раз в неделю. Специалисты Агентства заявили, что это может помочь в случае сложных шпионских программ, таких как Pegasus, разработанная АНБ Израиля.

После перезагрузки гаджета хакерам придется снова попытаться получить к нему доступ. Ранее с аналогичным предложением выступила “Лаборатория Касперского”. Эксперты говорят, что если жертва хакеров перезагрузит свое устройство, злоумышленникам придется вновь пытаться взламывать его.