Дерматологи рассказали, как часто стирать простыни и полотенца

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23.06.2023, 20:05, Разное
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Многие люди стирают постельное белье и полотенца недостаточно часто, говорят эксперты. Это необходимо делать регулярно, чтобы предотвратить появление бактерий.

“Даже если это не всегда очевидно, простыни, пододеяльники и покрывала могут впитывать грязь, пот и косметику”, – рассказывают дерматологи. “Частицы кожи, находящиеся в вашей постели, создают идеальную питательную среду, где могут процветать микроорганизмы. Они быстро размножаются, если вы не меняете постельное белье достаточно часто. Это опасно не только для здоровья аллергиков. Основа этого биотопа – пот. Во время сна выделяется в среднем пол-литра. Небольшое количество испаряется, а часть оседает на простынях или пододеяльниках. Единственное, что происходит, – это кормление пылевых клещей. Именно по этой причине постельное белье следует стирать раз в неделю. Полотенца – это рассадник бактерий и микробов, поскольку они содержат мертвые клетки кожи и не удаляют все бактерии с кожи. Важно, чтобы вы вешали полотенца сушиться сразу после их использования. Не стоит оставлять полотенце на полу. Чтобы полотенца эффективно дезинфицировались, стирайте их при температуре 60 градусов”, – говорят эксперты.


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