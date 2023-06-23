 

Рупор кремлевской пропаганды: Турецкая лира отправляется в полет

23.06.2023, 19:58, Разное
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Турецкая лира после выборов и недавнего повышения ключевой ставки ушла в крутое пике, подешевев за несколько дней на четверть, с 20 лир за доллар до 25 лир за доллар. И с учетом того, что процесс продолжается, а ставку собираются поднять еще раза в два, это еще только цветочки.
Причины происходящего носят вполне объяснимый характер – у турок просто не осталось выбора, кроме как опускать лиру – перед выборами Эрдоган сжег остатки золото-валютных резервов, поэтому поддерживать курс лиры 14-18 лир за доллар стало просто невозможно.
Как и ранее, слабость экономики и нестабильные финансы, являются одной из наибольших уязвимостей турецких геополитических амбиций.

Источник: Colonel Cassad


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