Мнение: О новом хитром плане Путина… Теперь уже точно — скоро победа?



Фото © Kremlin.ru

На очередном совещании в Совбезе президент России Владимир #Путин словами «прошу иметь это в виду при построении боевой работы» представил, по сути, обновлённый план специальной операции. Этому предшествовали доклады секретаря Совбеза Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу. Первый озвучил людские потери ВСУ, второй перечислил статистику подбитой техники, в том числе западной. Так, выведенным из строя оказался каждый седьмой иностранный танк из числа поставленных с начала года и каждый шестой американский «Брэдли».

Исходя из этих цифр глава государства предложил своё ви́дение дальнейшего хода СВО.

Похоже, главной отправной точкой стала цифра потерь личного состава, которую привёл Николай Патрушев — 13 тыс. чел. за две с половиной недели, считая с 4 июня. «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является», — обозначил главную идею верховный главнокомандующий. Вместе с тем он призвал «исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, а ряд стратегических резервов пока не задействован». По сути, это равносильно указанию держать оборону, параллельно усиливая ее эффективность. И если «западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», то этот вызов Кремлём принят.

Оправдана ли ставка на «истощение» не западного ВПК, который сталкиваясь с многочисленными организационными и кадровыми трудностями, всё же продолжает выпуск вооружений и боеприпасов, а теперь уже мобилизационного потенциала Украины?

Действительно, как по публикуемым цифрам, так и по косвенным данным, ВСУ несут большие потери. На днях американская The New York Times, рассказывая о первых результатах украинского контрнаступления, сообщила о неожиданных трудностях… у кладбищенских работников. Из-за выросшего потока гробов с Востока страны на её Западе теперь приходится использовать старые могилы, чтобы хоронить новых погибших. Такое было зафиксировано, в частности во Львове.



Фото © NYT

Вместе с тем, как явствует из фоторепортажа американских журналистов, как минимум, западная часть Украины далеко не оскудела мужчинами призывного возраста, видимых ограничений к воинской службе не имеющих. Этот «мобилизационный ресурс», похоже, всерьёз ещё не задействован. Пока…



Фото © NYT

Тем временем воинственный глава украинского МИД Дмитро Кулеба уже заявил, готовя почву, что «нужно мыслить не только этим контрнаступлением, не надо смотреть на это контрнаступление, как на последнее и решающее». Вполне вероятно, он также в курсе, насколько далёк ещё от исчерпания «мобилизационный потенциал».

Со своей стороны, #Россия, как сообщил Сергей Шойгу, с начала года привлекла в Вооружённые силы 114 тыс. чел. «по прямому контракту», плюс к этому 52 тыс. добровольцев. Они сейчас готовятся на полигонах. И российский ОПК наращивает обороты, поставляя для армейских нужд 112 единиц военной техники каждые сутки.

Наверное, уже понятно, к чему приведёт «ставка на истощение».

И к этому только один вопрос: почему все те, кто в комментариях так яростно и сладострастно за «до победного конца», сами никогда не окажутся ни в окопе, ни в танке, ни в атакующей цепи?

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