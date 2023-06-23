Мнение: В очереди за яйцами

В стране кризис, а в ФБ какой-то шабаш феминисток. Идешь по ленте, и тебя все время хватают какие-то особи за руку и начинают с жаром доказывать, что “в женщине надо видеть человека!” Теперь еще и какой-то “закон о борьбе с харрасментом” подоспел – вообще продыху не будет.

Какой феминизм нынче, граждане, ко всем чертям? Опоментайтеся, паны! В стране, того и гляди, серьезные дела пойдут – а вы тут заводите волынку про “права женщин”. Нету у женщин никаких прав, НЕТУ! Как и у мужчин, впрочем.

Давайте сначала из унитаза выплывем, а потом уже будем красить ногти. А то ведь засосет ненароком – в принципе, мы уже в струе.

В очереди за яйцами по талонам люди прижимаются друг к другу не от сексуального влечения. Харрасмент – он по ту сторону свободы и достоинства. А мы пока – по эту.

Дорасти еще надо до харрасмента. Как минимум – дожить (2015)

Насчет прав – это я прям угадал!