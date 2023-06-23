Пожар на самолёте, который списывают на «теории заговора от русских» – Такер Карлсон — о ситуации в США

Положение дел в Америке всё больше напоминает бредовый сон о начавшемся на борту самолёта пожаре, который кашляющие пассажиры отказываются замечать, а бортпроводники и вовсе называют «теорией заговора» из России, отметил в эфире своей передачи Tucker on Twitter американский журналист Такер Карлсон. По его словам, вашингтонские власти на дух не переносят людей, которые задают вопросы, и поэтому, в частности, ополчились теперь на кандидата в президенты США Роберта Кеннеди.

Почему из семерых моих детей пятеро страдают аллергическими заболеваниями? Ответа, как известно, пока нет, но сам вопрос всё-таки любопытный. Более того, вопрос это очень важный и на него стоит дать серьёзный и обстоятельный ответ — хотя, конечно, надеяться на то, что мы таковой получим, не приходится.

А Бобби Кеннеди таких вопросов задаёт много — он немало всего замечает, он ведь прислушивается к окружающему миру и интересуется, почему тот меняется. Он — любитель дикой природы и увлекается соколиной охотой и рыбалкой. То есть ему небезразлично, как устроена окружающая среда; он — человек любопытный.

Не так давно эти качества считались важнейшими для учёных: все научные открытия проистекают из наблюдения, эмпирического опыта, прилежного бдения. Если человек не готов отбросить свои заранее сформированные предположения и не может честно оценить то, что можно увидеть, потрогать и понюхать, увидеть те изменения, которые разворачиваются у него перед носом, то он просто не может заниматься наукой — как, в общем-то, и искусством, журналистикой или теологией. Нужно быть готовым замечать очевидное — а когда замечать очевидное начинают запрещать, это повод для беспокойства.

Представьте, что вы летите рейсом какой-нибудь авиакомпании: самолёт только что выровнялся на высоте где-то 11 с небольшим тысяч метров, вы прикрываете глаза, чтобы немного вздремнуть, — и вдруг чуете запах дыма. И вам точно не показалось — вы уже видите дым, он уже начинает заполнять салон; вокруг вас кашляют и задыхаются пассажиры; на соседнем сиденье мужчина прикрывает рот салфеткой и бормочет что-то в духе Псалма 22-го: «Если я пойду долиною смертной тени…» и так далее. В общем, на самолёте явно пожар — но, что ещё невероятнее, об этом никто ни слова не говорит: происходящее не признаёт ни один человек, все хранят молчание. Итак, вы, начиная уже паниковать, криком подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не видит. Но бортпроводница лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию, а не то я свяжусь с Управлением по безопасности на транспорте, чтобы вас по прилёте арестовали!»

Звучит это всё как бредовый сон, но подобный сценарий весьма похож на то, какой сейчас стала жизнь в США: кажется, всё вокруг как-то ветшает и чахнет, вы нутром чувствуете, что происходит что-то очень нехорошее — и все свидетельства указывают на то, что так и есть. Но люди у руля этого признавать ни за что не хотят. «Да хорошо же всё! — орут они. — Хватит уже обращать на всякое внимание!»

Но погодите-ка — что-то не припомню, чтобы среди детей раньше были так распространены аллергии, астма, экзема, аутизм, да и, кстати, дисморфофобия тоже. А самоубийств почему так много? Что вообще происходит? «Заткнись! Хватит уже вопросов!» — таков их ответ. Но Бобби Кеннеди вопросы задавать никак не прекращает — и за это они его и ненавидят.

Дата выхода в эфир 23 июня 2023 года.

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