Обозреватель AC – европейцы приветствуют вступление Украины в НАТО, но воевать с Россией не горят желанием

Многие европейские политики поддерживают вступление Украины в НАТО и хотят, чтобы на предстоящем саммите в Вильнюсе блок дал в той или иной форме обещание принять её в альянс, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. При этом европейцы признают, что никто из них не захочет воевать в случае, если дело дойдёт до настоящей войны с Россией, говорится в статье.



AP

Приближается саммит НАТО в Вильнюсе, и альянс сосредоточен на украинском конфликте, пишет в своей статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.

«Киев хочет в НАТО. Многие европейцы поддерживают вступление Украины к альянс, в том числе несколько человек, с которыми я недавно встречался, когда те посещали Америку для продвижения своих интересов», — пишет автор.

Разумеется, под НАТО они на самом деле подразумевают защитный зонтик, предоставляемый Америкой — единственным членом альянса, у которого есть значимые вооружённые силы. Европейские собеседники автора заявили ему, что США должны пообещать в случае необходимости начать войну для защиты Украины.

«Почему? Почти все они настаивали на том, что, если Владимир Путин «выиграет», он обязательно расширит свои амбиции. Он бросит свои огромные легионы на Прибалтику, Польшу и, может быть, даже на Германию и Францию, включив Европу в свою новую советскую империю», — говорится в статье.

Однако автор отмечает, что, несмотря на ввод российских войск на Украину, российский лидер не проявил особого интереса к «оживлению советского геополитического трупа». А с учётом того, как развивается украинский конфликт, крайне маловероятно, что РФ станет предпринимать военные действия даже в отношении стран Прибалтики, не говоря уже о Польше и Германии.

При этом, как указывает автор, западные официальные лица до сих пор отказываются признавать, что после окончания холодной войны относились к РФ безрассудно. Москва давно обращала пристальное внимание на такие проблемы, как расширение НАТО, «расчленение Сербии» и усилия по смене режимов в Грузии и на Украине. Это, как пишет Бэндоу, не оправдывает ввода российских войск на Украину, но обращение Москвы с последней стало своеобразной реакцией на многочисленные досадные ошибки западных союзников.

Европейцы, с которыми пообщался Бэндоу, также заявили ему, что опасаются изменения глобального баланса сил. По их мнению, не «победить» Россию стало бы «проявлением слабости», что вдохновило бы Китай на агрессию против Тайваня.

Однако, как полагает автор, Украина вряд ли изменит планы Китая. Пекин желает вернуть себе Тайвань с тех пор, как Япония захватила его в 1895 году. Независимо от Украины, КНР, скорее всего, исключает вероятность того, что европейские союзники займут твёрдую позицию по этому вопросу, который так от них далёк. Украинский конфликт может заставить Си Цзиньпина быть более осторожным в плане оценки возможностей своих вооружённых сил, но западная поддержка Киева вряд ли отвлечёт его от основных целей и повлияет на его готовность применить военную силу, если он посчитает это единственным возможным способом для достижения поставленных целей.

Украинский конфликт, как отмечает автор, не затрагивает существенных интересов США в сфере безопасности. Украина никогда не имела военного значения для Америки. Она была частью Советского Союза на протяжении всей холодной войны, а до этого — частью Российской империи. Статус Украины сегодня для Америки уже не важен. Хотя он важен для европейцев, и это должно быть их ответственностью, а не Вашингтона.

«Главной воюющей стороной любой горячей войны с Москвой будет Америка. Действительно, несмотря на горячую поддержку Украины европейскими гостями, с которыми я разговаривал, — в основном это были члены национальных правительств и Европарламента — некоторые из них признали, что их общественность устала от оказания материальной поддержки Украине, что заставило меня задаться вопросом: будут ли их люди воевать, если НАТО ввяжется в настоящую войну с Россией? Ни один из них не ответил «да», — пишет Бэндоу.

Хотя многие представители Восточной Европы сейчас настаивают на той или иной форме обещания Украине со стороны НАТО о включении её в альянс, правительства всех стран-членов этого блока в прошлом году подыгрывали демонстративной лжи НАТО Киеву.

По правде говоря, ни один член альянса не хотел воевать за Украину, отмечает Бэндоу. Никто не хотел воевать и в 1994 году, когда США подписали Будапештский меморандум, формализовавший отказ Украины от ядерного оружия. Вашингтон и другие подписанты обещали в случае войны обратиться в ООН — пустейшая из всех возможных угроз, считает автор. И сейчас никто не хочет воевать в нынешнем конфликте, ограничиваясь лишь потоком вооружений, переводом денег и похвалами.

«Никогда прежде две крупные державы, обладающие ядерным оружием, не вступали в войну, и это самая важная для Вашингтона причина отказаться от членства Украины в НАТО. Даже если шансы (на войну. — ИноТВ) малы, риски огромны, слишком велики для любого выдвигаемого оправдания. Особенно со стороны европейцев, которые всегда готовы драться до последнего американца», — подытоживает свою статью обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

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