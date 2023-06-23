 

“Я себе позволяю раз в неделю…”: Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности

23.06.2023, 19:20, Новости дня
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Знаменитой певице 36 лет. Но, глядя на нее, кто в это поверит? Несмотря на свой возраст, она все еще похожа на юную девушку. И все это благодаря тому, что артистка тщательно следит за собой. Правда, было время, когда Юлия Савичева сильно переусердствовала.

В одном из интервью звезда вспоминала о том, что когда-то боролась с анорексией, которая настигла ее еще в подростковом возрасте. Она мучила себя изнурительными диетами, находила в себе изъяны и доводила себя до предобморочного состояния. Помочь справиться с проблемой, как не странно, помогло телевидение. Рыжеволосой певице сказали, что с ней просто не будут работать, если она не начнет есть.

Юлия Савичева как-то призналась, что к ее фигуре у публики всегда были требования. И только муж принял ее такой, какая она есть, не вынуждая заниматься “самоистязанием”. Сейчас исполнительница хита “Отпусти”, кажется, находится в идеальном весе, а стройность свою она поддерживает. Многих поклонников волнует, как ей это удается.

В разговоре с WomanHit артистка раскрыла секрет, и он заключается не в диетах или длительных тренировках.

“Я себе позволяю раз в неделю, может быть, даже два раза в неделю оторваться по полной программе”, – сказала певица.

В такие дни она позволяет себе есть все, что душе угодно. Зато в остальное время звезда придерживается правильного питания. Собственно, это и помогает Юлии Савичевой держать себя в форме.


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