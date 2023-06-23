АвтоВАЗ поделился информацией о новом Lada Iskra

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал начало продаж новой модели Lada Iskra.

Приобрести отечественный автомобиль станет возможным с 2025 года. В продажу одновременно запустят автомобиль в нескольких вариантах исполнения кузова. Предполагается, что модель Lada Iskra получит версию седана, универсала и купеобразного кроссовера. Под капотом автомобиля установят 1,8-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность пока засекречена.

Также указано, что новый экземпляр поступит на рынок по цене от 1,1 до 1,5 млн рублей в разных комплектациях. Вместе с тем окончательная стоимость будет известна ближе к началу продаж новинки Lada Iskra.