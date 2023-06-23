Народу грех жаловаться!

КС отказал россиянам в праве критиковать решение о начале СВО и провозгласил государство высшей ценностью.



Председатель КС Валерий Зорькин. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Конституционный суд РФ в один день отказался рассматривать сразу 13 жалоб на конституционность статьи 20.3.3 КоАП РФ о наказании за «дискредитацию Вооруженных Сил».

Поскольку в Конституции еще записаны права на свободу выражения мнений и убеждений, позволяющие гражданину давать критическую оценку решений власти, было интересно, как КС будет обосновывать отказ отменять статью о «дискредитации» (в том, что он откажет, сомнений не было никаких).

Как суд справился с этой задачей — рассказывает Борис Вишневский.

Спойлер: государство объявили «конституционной ценностью», его решения, касающиеся СВО, — не подлежащими сомнению, а их критику — отрицанием конституционного строя.

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