 

Вспышка ящура в Бельгии может оставить Европу без соевого молока

23.06.2023, 18:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ветеринарная служба Евросоюза бьёт тревогу: из-за вспышки ящура сразу в двух бельгийских провинциях самое крупное в Европе поголовье соевых коров оказалось под угрозой уничтожения.

Из-за этого цены на соевое молоко уже выросли на 15%.

По мнению экспертов, болезнь начала распространяться из фермы-борделя под Антверпеном, которая является популярным туристическим объектом. В течение недели ящуром была охвачена вся ферма, а потом вместе с быками-осеменителями с этой фермы она охватила и другие стада. Животные начали массово умирать, чему способствовали также и действия экоактивистов, которые требовали добивать здоровых соевых коров, поскольку они выделяют метан и разрушают озоновый слой.

Если эпидемию не удастся остановить, европейские кофейни могут остаться без соевого молока этой осенью.

– Мы прошли мучительный путь, чтобы избавиться от зависимости по соевому молоку от России, – признаёт владелец фермы Фрицлав ван Ховензее. – Но теперь нам снова придётся закупать его там. Цены по сравнению с началом 2022 года выросли уже более чем в 3 раза, и продолжают расти. Если так пойдёт и дальше, нашим веганам придётся сделать тяжёлый выбор: либо отказаться от любимого напитка, либо спонсировать РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Мнение: Потери Украины

23.06 / Пользователей iPhone призывают выключать смартфоны на 5 минут каждый день

23.06 / Дерматологи рассказали, как часто стирать простыни и полотенца

23.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Турецкая лира отправляется в полет

23.06 / Мнение: О новом хитром плане Путина… Теперь уже точно — скоро победа?

23.06 / Мнение: В очереди за яйцами

23.06 / АвтоВАЗ поделился информацией о новом Lada Iskra

23.06 / Народу грех жаловаться!

23.06 / Врач Павлова: свежевыжатый сок разрушителен для печени

23.06 / Мнение: С Дня Рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика