Вспышка ящура в Бельгии может оставить Европу без соевого молока

Ветеринарная служба Евросоюза бьёт тревогу: из-за вспышки ящура сразу в двух бельгийских провинциях самое крупное в Европе поголовье соевых коров оказалось под угрозой уничтожения.

Из-за этого цены на соевое молоко уже выросли на 15%.

По мнению экспертов, болезнь начала распространяться из фермы-борделя под Антверпеном, которая является популярным туристическим объектом. В течение недели ящуром была охвачена вся ферма, а потом вместе с быками-осеменителями с этой фермы она охватила и другие стада. Животные начали массово умирать, чему способствовали также и действия экоактивистов, которые требовали добивать здоровых соевых коров, поскольку они выделяют метан и разрушают озоновый слой.

Если эпидемию не удастся остановить, европейские кофейни могут остаться без соевого молока этой осенью.

– Мы прошли мучительный путь, чтобы избавиться от зависимости по соевому молоку от России, – признаёт владелец фермы Фрицлав ван Ховензее. – Но теперь нам снова придётся закупать его там. Цены по сравнению с началом 2022 года выросли уже более чем в 3 раза, и продолжают расти. Если так пойдёт и дальше, нашим веганам придётся сделать тяжёлый выбор: либо отказаться от любимого напитка, либо спонсировать РФ.

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