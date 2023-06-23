 

Врач Павлова: свежевыжатый сок разрушителен для печени

23.06.2023, 18:47, Разное
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Доктор Зухра Павлова предупреждает, что гепатит может появиться из-за пристрастия к свежевыжатым сокам, так как эта привычка вредна для печени.

В качестве примера она привела апельсиновый сок. По словам Павлова, для его приготовления требуется большое количество фруктов – один человек не может съесть столько же в целом виде за один раз. Это означает, что он получает такое же количество фруктозы, глюкозы и других сахаров, как и в большом количестве фруктов.

Свежевыжатый сок не содержит клетчатки, поэтому он не замедляет всасывание сахара в кровь. После употребления такого сока фруктоза и глюкоза очень быстро попадают в кровь, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Если человек привык пить свежевыжатый фруктовый сок, высокое содержание углеводов может вызвать повреждение печени.

Так, стакан апельсинового сока содержит большое количество простых углеводов, которые негативно влияют на метаболизм печени и могут привести к гепатозу. Со временем уровень инсулина может повышаться из-за колебаний уровня глюкозы в крови. Это приводит к диабету второго типа и резистентности к инсулину. Эксперт также отметила, что употребление напитков с сахаром может оказать пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему.


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