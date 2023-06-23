 

Мнение: С Дня Рождения

23.06.2023, 18:30, Разное
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День рождения у меня в этот раз прошел особенно весело, а уж завершился – лучше некуда!

В числе прочего один из гостей “к случаю” вспомнил анекдот.

“Идет мужик по Птичьему рынку, а за собой на веревке ведет медведя. Идет – и пристально-пристально, с весьма злобным выражением вглядывается в лица продавцов. Его спрашивают:

– Эй, мужик! Ты чего здесь ищешь?

– Да вот, ищу того, кто мне год назад этого ХОМЯЧКА продал!”

Анекдот старый, многие слышали. Но гости подсказали ультрасовременное звучание: АНЕКДОТ-ТО – ПРО ПУТИНА!! (2008)

Источник: Размышления вольного социолога


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