Мнение: С Дня Рождения

День рождения у меня в этот раз прошел особенно весело, а уж завершился – лучше некуда!

В числе прочего один из гостей “к случаю” вспомнил анекдот.

“Идет мужик по Птичьему рынку, а за собой на веревке ведет медведя. Идет – и пристально-пристально, с весьма злобным выражением вглядывается в лица продавцов. Его спрашивают:

– Эй, мужик! Ты чего здесь ищешь?

– Да вот, ищу того, кто мне год назад этого ХОМЯЧКА продал!”

Анекдот старый, многие слышали. Но гости подсказали ультрасовременное звучание: АНЕКДОТ-ТО – ПРО ПУТИНА!! (2008)