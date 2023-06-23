 

“Постоянно плачешь, страдаешь”: Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество

23.06.2023, 18:00, Новости дня
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Не так давно поползли слухи о том, что знаменитая певица разорвала отношения со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. За него, к слову, она так официально и не вышла замуж. Если верить словам ее бывшего коллеги по программе “Модный приговор” Александра Васильева, Надежда Бабкина сама приняла решение уйти от гражданского мужа.

Сама народная артистка на этот счет предпочитает не общаться. Так что, сложно сказать, что происходит в ее отношениях на самом деле. Настолько хорошо звезда скрывает личную жизнь от публики. Зато она с удовольствием обсуждает чужую – гостей шоу “Модный vs Народный”, которое ведет в паре с Владом Лисовцом.

В программу приходят люди, нуждающиеся не только в преображении, но и в совете. За второе отвечает как раз Надежда Бабкина. На ее странице в соцсетях появился анонс будущего выпуска. В студии появилась молодая девушка, которая время от времени вытирала слезы, вспоминая все неудачи в жизни. “Ты все время плачешь, страдаешь”, – отметила певица.

В какой-то момент девушка призналась, что и молодого человека у нее нет. Кажется, народную артистку это не удивило, ведь она задала вопрос, мол, а откуда ему взяться, если героиня всегда в таком печальном состоянии. Так ведущая и озвучила отталкивающее мужчин качество: видимо, по мнению Надежды Бабкиной молодые люди выбирают более позитивных представительниц прекрасного пола.


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