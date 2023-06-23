В Россию ввезли кроссовер Volkswagen Tayron X за 5,3 млн рублей

Российский дилер Volkswagen Tayron X объявил о начале продаж в РФ нового паркетника Volkswagen Tayron X.

Автомобиль произведен для рынка Китая. В свою очередь, цена техники составляет 5,3 миллиона рублей. Новинка получила 2-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 220 л.с. мощности. Кроссовер Volkswagen Tayron X приводится в движение роботизированной трансмиссией и имеет полный привод. Кроме того, новый паркетник получил улучшенные характеристики по комфорту для пассажиров.

Внешние изменения в новинке коснулись формы головной оптики, бамперов, колесных дисков, а также задних фонарей. Остальные детали пока умалчиваются разработчиками.