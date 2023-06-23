Идеального времени для ужина не существует. Выбираем его исходя из своих биоритмов

О том, что ранний ужин может быть полезен для организма человека, известно уже давно. Как выяснили ученые, в послеобеденное время все процессы, происходящие в организме, начинают замедляться. Соответственно, чем ближе ко сну, тем сложнее пищеварительной системе переваривать пищу.

Кроме того, в позднее время суток старые клетки в организме человека начинают активно меняться на новые. Прием пищи, по словам специалистов, сильно мешает этому процессу. Следовательно, поздний ужин может как способствовать набору лишнего веса, так и значительно ускоряет старение организма.

Когда нужно ужинать: биоритмы

Диетологи считают, что универсального времени для ужина не существует. Ведь график работы людей разных специальностей может быть неодинаковым. Кто-то трудится только в дневные часы, кто-то работает по сменному графику. Известно, что наш организм подвержен так называемому циркадному ритму. Так называют внутренние часы, отвечающие за цикл сна и бодрствования.

С этими ритмами связаны многие системы и процессы, происходящие в нашем организме. Касается это в том числе и обмена веществ. И именно на эти ритмы стоит ориентироваться при выборе время приема пищи. Чтобы сохранить здоровье и не набирать лишнего веса, есть нужно не когда вздумается или при появлении чувства голода, а по определенному графику.

Сам график при этом следует составлять правильно. При выборе, к примеру, времени ужина, отталкиваться нужно от того момента, когда вы ложитесь спать. По мнению ученых, в последний раз принимать пищу следует не позднее, чем за 2-3 часа до отхода ко сну.

Ранний ужин

Для людей, работающих только днем и ложащихся спать в 9-10 часов вечера, таким образом, оптимальным временем приема пищи будут 5-8 часов вечера. По мнению диетологов, ужинать стоит при этом как можно раньше. То есть, прием пищи в 5 часов будет более полезным, чем еда в 7 или 8 часов.

Тем, кто хочет максимально оздоровиться, переходить на ранний ужин специалисты советуют постепенно. Дело в том, что резкая смена графика питания может вызвать нежелательный стресс организма.

К примеру, тот, кто решил ужинать в последний раз в 5 часов вечера, то есть очень рано, в первые пару недель может позволить себе легкий салатик в 7-8 часов вечера. Разумеется, в салате в этом случае не должно быть никаких тяжелых продуктов. После 5-6 часов вечера стоит исключить из рациона, к примеру, орехи, мясо, сливочное масло, калорийный сыр и пр.

Пример ужина

Сам ранний ужин также, конечно, не должен быть слишком калорийным. Мясные продукты вечером есть разрешается. Но свинину из вечернего рациона лучше все же исключить. На ужин больше подойдут курица, кролик или в крайнем случае говядина.

Конечно же, к ужину обязательно стоит подавать сырые овощи. Подойдут также запеченные кабачки или баклажаны. Таким блюдом можно заменить даже мясо. Запеченные с маслом кабачки и баклажаны, как известно, блюдо довольно-таки питательное. Неплохим вариантом ужина также может считаться фаршированный болгарский перец с нежирным фаршем, смешанным с рисом. Можно приготовить на ранний ужин и жареную рыбу, салат с крабовыми палочками или морепродуктами, запеченные помидоры, фаршированные грибами и пр.