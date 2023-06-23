Разработано приложение, измеряющее температуру тела с помощью смартфона
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Ученые из Университета Вашингтона создали приложение FeverPhone. Оно позволяет использовать смартфоны на базе Android в качестве термометров для измерения температуры тела. Об этом пишет Gizmodo.
FeverPhone проводит измерения с помощью температурных датчиков, которые имеются на большинстве смартфонов. Изначально они были разработаны для измерения температуры таких компонентов, как процессор, аккумулятор и другие. Ученые утверждают, что эти датчики также могут регистрировать тепло, выделяемое кожей при непосредственном контакте с сенсорным экраном.
Для измерения температуры пользователь должен запустить приложение и приложить экран смартфона ко лбу как минимум на 90 секунд. Важно продезинфицировать экран и держать устройство за края. Приложение автоматически определит начало и конец измерения и покажет результаты на экране.
Для расчетов в FeverPhone применяется нейросеть, которая обучена распознавать внутреннюю и внешнюю температуру. Исследователи провели эксперимент с 37 пациентами отделения неотложной помощи, у 16 из которых была высокая температура. Измерения FeverPhone сравнивались с показаниями термометра. Исследование показало, что FeverPhone обладает высокой степенью точности измерений.
FeverPhone еще не появилось в свободном доступе. Ученые также намерены адаптировать это приложение для смарт-часов.
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